Las ventas de la industria aumentan en la Región de Murcia un 19,8% en marzo, segundo aumento más elevado por CCAA

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MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en la Región de Murcia un 19,8% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, segundo incremento más elevado por comunidades autónomas tras el anotado por Andalucía (+20,1%).

El ascenso registrado en la Región es 10,1 puntos superior a la media nacional, donde fue del 9,7%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+20,1%), la Región de Murcia (+19,8%) y Canarias (+15,4%) registraron las mayores subidas en la cifra de negocios en marzo, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares, Cantabria y La Rioja, con caídas del 13,6%, 6,6% y 1,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 3% en la Región de Murcia, lo que supone 2,5 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).