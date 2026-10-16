Las ventas de la industria se incrementan en la Región Murcia un 18,3% en agosto

Archivo - Industria, empresa industrial - CAIB - Archivo

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se elevó en la Región de Murcia un 18,3% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 7,5 puntos más que la media nacional, que fue del 10,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

Navarra (+23,7%), País Vasco (+22,2%) y Andalucía (+21,2%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Aragón, Baleares y La Rioja con las caídas más grandes de un 4%, 3,4% y un 3,3%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 11,8% en la Región de Murcia, 6,9 puntos de diferencia con la media nacional (4,9%).