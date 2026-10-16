Archivo - Las ventas del sector servicios aumentan en la Región de Murcia un 6,2% en agosto - HOSTECAR - Archivo

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Región de Murcia aumentó su facturación un 6,2% el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 0,2 puntos más que la media nacional, que fue del 6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en agosto con País Vasco (+10,80%), Galicia (+8,90%) y Madrid (+7,40%) a la cabeza, excepto en Baleares en donde el índice cayó un 0,3%.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6% en la Región de Murcia, 0,5 puntos más que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,4% en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Canarias registrando el mejor dato, un 2,07% más, y Aragón el peor, con una subida del 0,24%.

DATOS NACIONAL

El sector servicios ha registrado un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior.

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 29 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio ha elevado sus ventas un 7,2% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios han facturado un 4,1% más que en igual mes de 2025.