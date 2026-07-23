'La Vida Después' Culmina Su Rodaje En La Región De Murcia - CARM

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La película 'La vida después', ópera prima de Clara Santaolaya, afronta la recta final de su rodaje en la Región de Murcia, donde permanecerá entre esta semana y la próxima tras haber pasado por Canarias y Andalucía.

El largometraje, producido por Capitán Araña en coproducción con Guion Alto, Batiak Films, Palco Films AIE, La Soga Producciones y Suena Perú, ha recibido una ayuda de atracción de rodajes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y ha contado con el apoyo de la Región de Murcia Film Commission, en colaboración con las film offices de Murcia y Abanilla, según ha informado la Comunidad.

La cinta está protagonizada por Mireia Oriol y Ramón Barea, junto a Luisa Gavasa, Norma Martínez, Miguel Garcés y Martina Cariddi, y narra la historia de Lena, una joven que regresa al hogar familiar tras atravesar una crisis emocional y encuentra apoyo en la relación con su abuelo.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha destacado que "durante estos días se multiplican los rodajes en la Región de Murcia" y ha señalado que el trabajo desarrollado por la Región de Murcia Film Commission permite que "cada vez sean más las películas que recalan en nuestro territorio para impulsar nuestro sector audiovisual".