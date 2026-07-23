'La vida después' culmina su rodaje en la Región de Murcia

'La Vida Después' Culmina Su Rodaje En La Región De Murcia
'La Vida Después' Culmina Su Rodaje En La Región De Murcia - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: jueves, 23 julio 2026 14:52
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MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La película 'La vida después', ópera prima de Clara Santaolaya, afronta la recta final de su rodaje en la Región de Murcia, donde permanecerá entre esta semana y la próxima tras haber pasado por Canarias y Andalucía.

El largometraje, producido por Capitán Araña en coproducción con Guion Alto, Batiak Films, Palco Films AIE, La Soga Producciones y Suena Perú, ha recibido una ayuda de atracción de rodajes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y ha contado con el apoyo de la Región de Murcia Film Commission, en colaboración con las film offices de Murcia y Abanilla, según ha informado la Comunidad.

La cinta está protagonizada por Mireia Oriol y Ramón Barea, junto a Luisa Gavasa, Norma Martínez, Miguel Garcés y Martina Cariddi, y narra la historia de Lena, una joven que regresa al hogar familiar tras atravesar una crisis emocional y encuentra apoyo en la relación con su abuelo.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha destacado que "durante estos días se multiplican los rodajes en la Región de Murcia" y ha señalado que el trabajo desarrollado por la Región de Murcia Film Commission permite que "cada vez sean más las películas que recalan en nuestro territorio para impulsar nuestro sector audiovisual".

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