El viento y los fenómenos costeros ponen este martes en alerta amarilla a la Región de Murcia

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes en la Región de Murcia varias alertas por viento y fenómenos costeros.

El aviso por vientos afectará al Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 8.00 a las 23.59 horas, por rachas de hasta 70 km/h; y al Altiplano, de las 10.00 a las 23.59 horas, también por rachas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Respecto al aviso por fenómenos costeros, la alerta se circunscribe al Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 00.00 a las 23.59 horas, por viento del NE de 50-60 km/h y olas hasta 3 metros; y al litoral del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, de las 16.00 a las 23.59.00 horas, por el mismo motivo.