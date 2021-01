Villegas se disculpa por vacunarse de la Covid-19, pero no dimite porque se ha hecho "siguiendo el protocolo nacional"

CARTAGENA (MURCIA), 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha negado que vaya a dimitir por vacunarse tanto él como funcionarios y altos cargos de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS) porque la decisión se adoptó siguiendo, según ha dicho, el "protocolo nacional".

El consejero ha aprovechado la rueda de prensa que ha convocado para dar explicaciones sobre este hecho para pedir disculpas a quien haya podido sentirse ofendido.

En este sentido, ha manifestado que la decisión se adoptó "convencidos de que era lo mejor para proteger a todo el personal que está trabajando de forma incansable en la pandemia" y ha explicado que se invitó a vacunarse al personal de la Consejería de Salud porque "entendemos que su labor es necesaria en la pandemia y entraba dentro de lo que marcaba el Ministerio", al tiempo que ha reafirmado que es una decisión en la que cree "firmemente".

Según ha dicho, la vacunación del personal de la Consejería y de los altos cargos se ha realizado "una vez que se ha vacunado ya a todo el personal que está en primera línea", y prueba de ello es que no ha habido voluntad de "ocultar nada, se ha actuado con normalidad, no ha habido distinciones entre profesionales y se ha hecho lo que se debía hacer, sin tratos de favor ni privilegios", ha remarcado.

Es más, ha aclarado que se optó precisamente por vacunar a toda la Consejería para "evitar privilegios, somos un equipo y todo el mundo es importante".

Villegas ha recordado que después del personal que está en la primera línea, el protocolo indica que se tiene que vacunar al personal sanitario y sociosanitario, "ahí hemos englobado a todo el personal sanitario sin establecer privilegios, como puede ser el personal jurídico que trabaja en la Consejería".

No obstante, se ha puesto "en la piel de los que se sienten decepcionados" y ha pedido disculpas. "Pido disculpas a quienes interpreten de otra manera lo que se ha hecho. Nuestro trabajo ha de ser juzgado y valorado por parte de la sociedad para parar la pandemia", ha reconocido. Aunque, ha reiterado que su voluntad no es la de dimitir por este hecho.

Tal y como ha manifestado, actualmente se está "en el momento más crítico de la pandemia". Además, ha señalado que las próximas tres semanas "son las más duras de la pandemia, ahora hay que cerrar los puños y tirar para adelante y no buscar distorsionar o huir", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que "hay que afrontar la realidad y pedir disculpas".

Villegas ha explicado que las disculpas las pide al entender que "hay gente que está esperando su vacuna y al oír esto, no saben que no se puede vacunar a nadie del segundo bloque porque aún no tenemos permiso del Ministerio, que es lo que venimos pidiendo desde hace unas semanas", ha dicho antes de añadir que pide disculpas "porque hay gente que se puede haber sentido decepcionada2.

Durante su intervención previa al Pleno de la Asamblea Regional, Villegas ha recordado que su futuro "no es la política, aquí he venido temporalmente a hacer una labor de gestión".