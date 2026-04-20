La Virgen de la Fuensanta comienza su peregrinación por las pedanías de Murcia

La Virgen de la Fuensanta en la Catedral - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de celebrar este pasado domingo el 99º aniversario de su coronación canónica, la Virgen de la Fuensanta no regresará este año como es habitual a su santuario en la pedanía murciana de Algezares.

Con motivo de la celebración del I Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Fuensanta, que se celebrará el 11 de abril de 2027, el Cabildo de la Catedral decidió que la imagen de la Morenica visitara las parroquias del municipio de Murcia y de otros municipios cercanos en una misión evangelizadora.

"La Virgen va a visitar diferentes emplazamientos donde es venerada portando la alegría del Evangelio y de la fe", ha explicado canónigo catedralicio, José Antonio Ibáñez, según han informado desde la Diocesis de Cartagena.

Bajo el lema 'Reina de nuestras almas', la primera etapa de las tres grandes peregrinaciones se llevará a cabo del 20 de abril hasta el 14 de junio. Este lunes a las 18.00 horas, está prevista la salida de la patrona de la ciudad de Murcia y su huerta en procesión desde la Catedral hasta la pedanía murciana de Los Dolores, que será el primer destino de esta peregrinación.

En los próximos días continuará su recorrido pasando por Los Garres, Beniaján, Zeneta y Beniel, entre otros lugares. La segunda peregrinación tendrá lugar del 5 al 22 de octubre, un tiempo durante el que pasará por municipios de la Vega Media del Segura y otros lugares del campo de Murcia.

La tercera de las peregrinaciones se desarrollará durante la Cuaresma de 2027, cuando visitará varias parroquias murcianas.

UN AÑO DE GRACIA JUBILAR

Ayer, en el Domingo III de Pascua, día en el que se celebraba el 99º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, el obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, presidió la celebración de la Eucaristía en la Catedral.

Con motivo de este centenario, el obispo de Cartagena ha decretado la celebración de un Año Jubilar que se abría en la celebración de ayer. "Un tiempo de gracia y conversión que se inicia junto a la Virgen de la Fuensanta y que quedó ensalzado con el volteo de campanas", han apuntado.

Durante este jubileo la indulgencia plenaria podrá lucrarse en todas las celebraciones con la Virgen hasta el día de la celebración del primer centenario de su coronación.

Ante la misión evangelizadora que se inicia este lunes con las visitas de la imagen la Virgen de la Fuensanta, el obispo durante su homilía quiso felicitar al Cabildo de la Catedral por el cuidado y la colaboración en la tarea de poner en camino a la patrona de Murcia para acercarla a casas, pueblos, parroquias y residencias de ancianos, entre otros lugares por los que pasará la imagen.