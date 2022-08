El virtuoso violinista Ara Malikian llegará a El Batel en noviembre con su nueva gira

MURCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El auditorio cartagenero recibirá a uno de los artistas más originales e innovadores del panorama musical mundial: El violín de Ara Malikian sonará en el Auditorio El Batel de Cartagena el próximo 6 de noviembre.

El reconocido músico presentará 'The Ara Malikian World Tour', una gira resultado de ver crecer a su hijo, con sonidos y melodías con los que ha intentado expresar lo que ha sentido durante este proceso.

Este español, de origen libanés y ascendencia armenia, ha grabado más de 40 discos, ha creado su propia orquesta y ha participado en la producción de infinidad de espectáculos. Así, se sube nuevamente a los escenarios con su último trabajo, después su anterior gira 'Petit Garage', un espectáculo en el que estuvo acompañado al piano por Ivan 'Melón' Lewis.

Ara presenta ahora 'The Ara Malikian World Tour', una gira resultado de la experiencia personal de ser padre: "Cuando vi a mi hijo caminar por primera vez después de meses de caídas, de intentos fallidos, de golpes y vuelta a probar, entendí que un día todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos", afirma el músico.

La gira es el resultado del crecimiento del músico al lado de su hijo: "Es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él.

Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser.

Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre", asegura este genio del violín.

Ara y su violín llenarán cada rincón de El Batel de sensaciones y emociones únicas, en un encuentro con el niño que no pudo ser, un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre: "Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la magia de encontrar cada día y cada senda fascinantes, traigan lo que traigan", afirma el músico.