Visitación Martínez: "El reto del agua es uno de los grandes desafíos de Europa"

Miembros de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) - ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, participa en las reuniones del Comité Permanente y del Plenario de la Asamblea de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), que se celebran en el Parlamento de Canarias.

En ambas reuniones, los presidentes de los diferentes grupos de trabajo han informado de las acciones y líneas a seguir a lo largo del 2026, según informaron fuente del parlamento autonómico en un comunicado.

En este sentido, como presidenta del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad y Agua de la CALRE, Visitación Martínez, ha destacado "el compromiso con la sostenibilidad como una condición indispensable para el bienestar presente y futuro de la sociedad. Entendemos la sostenibilidad como el equilibrio entre el desarrollo económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente. Y en este equilibrio, el agua tiene un papel fundamental. Desde este Grupo trabajamos siempre desde la premisa de que el agua debe ser un elemento de unión y cohesión, y no de confrontación".

Asimismo, la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia ha reafirmado "el compromiso de este Grupo con el diálogo y el intercambio de buenas prácticas, porque el reto del agua es uno de los grandes desafíos de Europa".

CALRE

La Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa (CALRE) reúne a los parlamentos autonómicos con competencias legislativas de 72 regiones europeas de Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia, Portugal y España.

Desde la Declaración fundacional de Oviedo en 1997, las misiones de la CALRE son profundizar en los principios democráticos y participativos en el marco de la Unión Europea, defender los valores y principios de la democracia regional y reforzar los vínculos entre las asambleas legislativas regionales.