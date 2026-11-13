Viva Suecia versiona 'Mala Prensa' junto a M-Clan, el primer single de la reedición de 'Hecho en tiempos de paz'

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Viva Suecia revisita 'Mala Prensa' junto a M-Clan, llevando uno de los temas más rockeros de su último trabajo, 'Hecho en tiempos de paz', todavía más cerca de sus raíces. La canción mantiene su mirada irónica sobre la exposición, la opinión pública y esa contradicción entre la mala prensa y la buena publicidad, pero gana una nueva dimensión con M-Clan, referente del rock en español. "Un cruce generacional natural alrededor de guitarras, actitud y una canción que ya nacía mirando de frente al rock clásico", han indicado desde The Music Republic.
"La colaboración conecta de forma natural a dos generaciones del rock murciano, unidas por una misma pasión por las guitarras y una canción que mira a sus raíces sin dejar de sonar actual", han indicado.
'Mala Prensa' es el primer tema que presenta la banda de la reedición 'Hecho en tiempos de guerra', prevista para el próximo 18 de diciembre.