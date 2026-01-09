Vivienda, movilidad y equidad entre centro y pedanías, ejes prioritarios del PSOE de Murcia para 2026

El Grupo Municipal Socialista ha presentado, en rueda de prensa, sus prioridades para 2026 - PSOE MURCIA

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado sus prioridades para 2026, defendiendo un modelo de municipio centrado en la gente, donde vivir los 365 días: vivienda asequible, movilidad real, aire limpio, espacios pensados para la infancia, barrios y pedanías cuidados y servicios públicos reforzados.

"El mandato avanza y Murcia sigue estancada. No hay planificación útil que mejore la vida de las personas, ni políticas que protejan los servicios públicos. Solo vemos grandes titulares, vídeos y renders que no se traducen en hechos", ha lamentado Ginés Ruiz, quien ha asegurado que "los dos años de subidas de impuestos no han servicio para tapar la sensación generalizada de que el abandono de los barrios y pedanías es mayor que nunca".

El dirigente socialista ha recordado que buena parte de los proyectos que el PP exhibe como logros municipales "dependen en realidad del impulso del Gobierno de España, como los avances en la recuperación de San Esteban, la Cárcel Vieja o los terrenos del soterramiento".

Frente a este modelo, el PSOE propone un proyecto real con medidas urgentes en vivienda, movilidad, aire limpio, equidad entre centro y pedanías, infancia y servicios públicos, con un municipio pensado para los murcianos y murcianas, no para el marketing.

Mirando hacia el 2026, el portavoz socialista ha situado la vivienda como la principal preocupación ciudadana, criticando la falta de acción del Gobierno local al respecto. "No entendemos que la vivienda no sea una prioridad para el gobierno del Partido Popular cuando es el mayor problema de miles de familias", ha destacado.

Y ha recordado que el alcalde Ballesta prometió 4.000 viviendas asequibles y ahora habla de 2.000, "cuando la realidad es que no han construido ni van a construir una sola". Ginés Ruiz ha advertido del riesgo de perder 23 millones de euros de fondos europeos destinados a 458 viviendas públicas de alquiler asequible. "Es inadmisible que, con los precios disparados, el PP de La Glorieta renuncie a estos recursos", ha afirmado.

En cuanto a vivienda social, demanda la rehabilitación de las viviendas sociales cerradas, así como una gestión transparente de las ya adjudicadas. "Murcia tiene apenas 1.000 viviendas sociales, que se construyeron hace más de 30 años por Gobiernos socialistas. Así es imposible dar respuesta a las más de 700 familias que cumplen los requisitos en la lista de espera", ha subrayado. Movilidad urbana "Murcia es la séptima ciudad de España y sigue sin un sistema de transporte público eficaz".

El portavoz socialista ha criticado que el PP haya tardado más de dos años y medio en licitar el nuevo modelo de transporte público, que aún no se ha adjudicado; mientras eliminaban tramos de carril bus, dejando que los autobuses eléctricos queden atrapados en los atascos.

Sobre la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible anunciada para 2025, Ginés Ruiz ha asegurado que es "conservadora y da un paso atrás respecto al de 2013, que contemplaba ejes de tranvía Norte-Sur, y Este- Oeste, propuesta que, en su opinión, urge retomar.

"En 12 años, lo único que se ejecutó de aquel PMUS fueron las obras de movilidad que se hicieron en los dos años del PSOE, imprescindibles para implantar un sistema de transporte público eficiente, algo que sigue siendo una necesidad imperiosa en este municipio", ha defendido.

También ha reclamado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento asuma el liderazgo en la creación de un ente metropolitano de transporte que gestione el área metropolitana, con la participación de la Comunidad Autónoma.

CALIDAD DEL AIRE Y SALUD PÚBLICA

"Murcia necesita una estrategia seria de calidad del aire", ha insistido Ginés Ruiz, recordando que la respuesta del PP en momentos de alerta máxima "se limita a tuits, sin medidas reales que protejan la salud". Así, ha vuelto a exigir al equipo de Gobierno que los episodios de contaminación se gestionen desde la salud pública, con información clara en tiempo real; y ha propuesto una Zona de Bajas Emisiones efectiva, ampliable en periodos de alta contaminación, así como un control de las quemas agrícolas y un centro municipal para la gestión de restos de poda.

Además, ha subrayado la necesidad de que el transporte público y la movilidad sostenible sean alternativas reales para quienes no quieren coger forzosamente el coche en sus desplazamientos.

Por otro lado, Ruiz ha criticado "el abandono de las pedanías y la falta de equilibrio territorial es evidente, ha denunciado Ginés Ruiz, quien, al respecto, ha asegurado que "mientras el 65 por ciento de la población de este municipio vivimos las pedanías, cada vez están más abandonadas y la brecha de servicios entre el centro urbano y el resto del territorio no deja de crecer".

"Es más -ha continuado- el deterioro es tal que ya alcanza prácticamente a todos los barrios, incluso algunos de la almendra central. Es imprescindible un plan de equidad territorial que permia redistribuir los servicios públicos y reducir las desigualdades", ha defendido Ginés Ruiz, que considera urgente revisar la ejecución del contrato de limpieza y avanzar en la licitación de los contratos de mantenimiento y jardines.

UNA MURCIA PENSADA PARA LA INFANCIA

"Un municipio que es bueno para los niños y niñas es un lugar mejor para todos", ha destacado Ginés Ruiz, defendiendo situar a la infancia en el centro de las políticas municipales. Para ello, el PSOE propone que los colegios públicos se conviertan en elementos dinamizadores de la vida de barrios y pedanías, con mejoras sustanciales en el interior de los centros - climatización, mantenimiento adecuado y zonas de sombra- y en sus entornos, mediante itinerarios escolares seguros, parques inclusivos y zonas verdes y de recreo cercanas.

Así, ha planteado un plan municipal de obras en colegios que permita planificar todas estas actuaciones de forma ordenada, evitando la improvisación y asegurando que las mejoras lleguen de manera equitativa a todos los barrios y pedanías.

Finalmente, ha dicho "los servicios públicos son el corazón del Ayuntamiento. Si se recortan, lo pagan las personas". El PSOE denuncia recortes de personal, falta de cobertura de bajas y jubilaciones y precarización de servicios esenciales, que afectan a servicios sociales, limpieza, seguridad, cultura, deporte y vivienda, entre otras áreas municipales.

Según el dirigente socialista, "Murcia necesita potenciar sus servicios públicos y que se paren los recortes en ayuda a domicilio, respiro familiar, centros municipales con horarios completos, bibliotecas abiertas por las tardes, centros de mayores con cursos y centros culturales con medios para programar actividades".

"El objetivo es potenciar los servicios públicos, revertir los recortes y avanzar hacia unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles para todos los vecinos y vecinas de Murcia, con independencia del lugar del municipio en el que vivan", ha subrayado.

Ginés Ruiz ha concluido remarcando que "Murcia necesita recuperar la gestión del día a día, contar con un equipo de Gobierno que se preocupe menos por aparentar y más por resolver los problemas reales de sus vecinas y vecinos; y contar con un proyecto claro, con un horizonte definido hacia el que poder avanzar como municipio".