Vox acusa a Ciudadanos de "traición" por "pactar" con el PSOE en Ceutí (Murcia) para "ocupar los sillones"

El partido quiere que el acuerdo con PP y la formación 'naranja' "siga en vigor"

CEUTÍ (MURCIA), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización de Vox Murcia, Rubén Martínez, ha acusado a Ciudadanos de cometer una "traición" al "pactar" con el PSOE de Ceutí para "ocupar los sillones" del Ayuntamiento, informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Vox cumple sus pactos y en 2019 firmó uno con PP y Cs para gobernar el municipio, pero no se agarra a los sillones como otros; estamos hartos también de que los políticos hagan cualquier cosa por intentar ocupar las instituciones", ha indicado Martínez.

El dirigente ha reaccionado así después de que la formación 'naranja' acordara con los socialistas de Ceutí presentar una moción de censura para que la alcaldía pase al PSOE, que fue la formación más votada en las elecciones de 2019.

A juicio de Martínez, "Ciudadanos, ese partido político que venía a regenerar la vida política, ha presentado junto a los socialistas, aquellos que pactan con etarras e independentistas, una moción de censura en el Ayuntamiento de Ceutí. Otra moción más por coger el sillón y no va a ser la última".

"Estamos hartos también nosotros de que los políticos hagan cualquier cosa y a cualquier precio por agarrarse al sillón, y más aún cuando se cometen supuestas irregularidades que incluso podrían llegar a constituir delitos, que impiden que nosotros podamos apoyar un pacto que estaba firmado", ha apostillado Martínez.

Asimismo, ha afirmado que en su partido "no nos negamos bajo ningún concepto al cumplimiento de ese pacto que firmó Vox junto a PP y Cs; al contrario, defendemos y queremos que siga en vigor".

"CS Y PSOE HACEN CUALQUIER COSA"

Por su parte, la edil de Vox en Ceutí, María Antonia Gil, ha señalado que el departamento jurídico de su formación estudia en estos momentos el pacto, teniendo en cuenta "una supuesta irregularidad y un supuesto delito en unas facturas de la concejal de Cs María Ángeles Martí".

Gil ha criticado que Ciudadanos y PSOE "hacen cualquier cosa por intentar ocupar las instituciones, intentar coger el sillón y el dinero público".

Por último, ha afirmado que Vox "conoce y está seguro" de cuáles son las necesidades de los vecinos de Ceutí. "Desde luego no apoyamos, incluso denunciamos, la mala práctica de Cs y de los socialistas que no dudan en pactar con quien sea por coger el sillón. Así no se hace política", ha agregado.