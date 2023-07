VOX advierte que el PP "no está por la labor" de conformar un gobierno "fuerte"

CARTAGENA (MURCIA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha apostado por "conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia", pero ha lamentado que el PP "no está por la labor".

Martínez, que ha hecho estas declaraciones momentos antes del Debate de Investidura, ha manifestado que "hoy vamos a poder comenzar la campaña electoral en la Región de Murcia por decisión del señor Feijóo".

"Este acto de propaganda, más que una investidura, es eso: el inicio de una campaña electoral que, desde luego, Feijóo, usurpando las competencias como presidente del PP de la Región de Murcia y mostrando un claro desconocimiento de lo que sucede en la Región, ha propuesto que vengamos a una supuesta investidura sin los apoyos necesarios como para que López Miras sea investido presidente", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en "conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia, pero el PP no está por la labor, no entiende el mandato de los ciudadanos y no quiere".

"Por interés exclusivo de Feijóo, no quiere que se conforme un gobierno en la Región de Murcia", ha indicado, para después recordar que desde el 28 de mayo VOX tendió la mano al PP y ha reiterado, dada la "incertidumbre" ante el cumplimiento de los acuerdos que el PP pone encima de la mesa, que "tenemos que formar parte de ese Consejo de Gobierno compartiendo proporcionalmente la responsabilidad del desarrollo de las políticas en la Región".

Ha confirmado que "hubo intercambio de llamadas entre el PP y VOX, pero el PP quería hablar de algo que estaba totalmente alejado de lo que previamente habíamos acordado que teníamos que hablar en la reunión".