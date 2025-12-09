Vox anuncia su salida del Gobierno local de Alguazas tras el acuerdo de UxA con el PSOE por los presupuestos

Vox anuncia su salida del Gobierno local de Alguazas tras el acuerdo del alcalde con el PSOE por los presupuestos - VOX

ALGUAZAS (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Vox ha anunciado que abandona el Gobierno local del municipio de Alguazas. Afirman que lo hacen "ante la grave traición perpetrada" por el alcalde, José Gabriel García, quien ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para los próximos presupuestos.

Desde Vox han denunciado que desde Unidad X Alguazas "han roto de manera unilateral el acuerdo de gobierno". La decisión la han tomado, según han explicado a través de una nota de prensa, después de que el alcalde haya negociado los presupuestos municipales con el PSOE, "ignorando por completo los compromisos adquiridos y marginando a los votantes de Vox en un proceso que debería haber sido leal", han apuntado.

"El acuerdo de gobierno, suscrito con el objetivo de impulsar políticas en beneficio de los vecinos de Alguazas, ha sido vulnerado de forma flagrante", han señalado. Para Vox esta "maniobra" representa "un incumplimiento de los pactos suscritos" y "pone en evidencia una falta de respeto hacia los electores que confiaron en una coalición estable y coherente".

El portavoz de Vox en Alguazas, Miguel Delgado, ha asegurado que el alcalde ha incumplido "de manera deliberada el acuerdo que firmamos, demostrando una total falta de palabra y lealtad. Esta ruptura unilateral no solo es una traición a Vox, sino a todos los ciudadanos que votaron por un cambio real en el municipio. Es inaceptable que se negocien los presupuestos a nuestras espaldas con el PSOE, un partido que representa todo lo contrario a lo que defendemos", ha defendido.

Delgado ha criticado que las medidas para reforzar la seguridad ciudadana planteadas por su partido "han sido ignoradas sistemáticamente, dejando a los vecinos expuestos a una creciente ola de inseguridad que el actual gobierno no parece dispuesto a abordar". "Esta negligencia es intolerable y refleja la verdadera prioridad del alcalde: el poder por encima del bienestar de la gente", ha añadido.

Por último, el portavoz ha asegurado que continuarán trabajando desde la oposición "para defender los intereses de los vecinos de Alguazas, fiscalizando al gobierno y proponiendo alternativas reales a los problemas del municipio. No permitiremos que acuerdos oportunistas con la izquierda hipotequen el futuro de nuestra comunidad", ha concluido Delgado.