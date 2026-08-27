Vox denuncia la llegada de migrantes a las costas de Murcia y exige más medios para su control - VOX MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado la situación de las costas de la Región ante la llegada de embarcaciones con migrantes y ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de los medios marítimos y la expulsión de quienes hayan entrado ilegalmente en España.

Durante una comparecencia en Cartagena, Alpañez ha asegurado que varias embarcaciones rápidas habrían desembarcado a casi 200 migrantes en la costa murciana durante la última semana y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener una política de "fronteras abiertas" y de permitir la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas, según ha informado la formación política.

El portavoz de Vox también ha criticado la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reclamado al presidente regional, Fernando López Miras, que adopte medidas ante la situación que atraviesan las costas de la Región.

Asimismo, ha acusado al PP de mantener una "connivencia total" con la Delegación del Gobierno y de no informar suficientemente sobre las llegadas de pateras. En este sentido, ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo regional con la de los vicepresidentes de Vox en otras comunidades autónomas donde la formación, a su juicio, forma parte de los gobiernos.

Alpañez ha calificado además la situación como una "invasión" y un "acto de guerra híbrida" promovido por Marruecos y ha acusado al Gobierno central de conocer previamente la situación. También ha reclamado responsabilidades políticas y judiciales al presidente del Gobierno.

Por último, el portavoz de Vox ha expresado su apoyo a los dirigentes de la formación en Ceuta y su solidaridad con los vecinos de la ciudad ante la situación migratoria.