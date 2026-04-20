Vox exige la "prioridad nacional" para apoyar la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia

Vox exige al PP la "prioridad nacional" para apoyar la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia - VOX

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha afirmado que su formación está "muchísimo más cerca de un acuerdo" en materia de vivienda tras la reunión mantenida con el Grupo Parlamentario Popular y el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, este lunes en el Parlamento autonómico.

Alpañez ha apuntado que el apoyo definitivo a la Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia dependerá de que se incorporen varias cuestiones "básicas" planteadas por su partido. Una de estas es la "prioridad nacional" algo que considera "básico" para aceptar la tramitación de cualquier documento, y como ya se ha hecho en Extremadura para apoyar la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta.

"Los españoles primero" ha afirmado Alpañez, durante el encuentro que ha mantenido con los periodistas tras las reunión. "Todas las políticas de impuestos, sociales y de vivienda tendrán prioridad nacional", ha asegurado.

Asimismo, el portavoz de Vox en la Asamblea ha asegurado que el texto acordado con el anterior líder del partido, José Ángel Antelo, "ni era legal ni satisfacía las necesidades de Vox con respecto a la prioridad nacional".

Por otra parte, han propuesto modificar el procedimiento elegido por el PP y aprobarlo mediante decreto y no como anteproyecto de ley.

"Si el Partido Popular resuelve las dudas que hemos puesto encima de la mesa, le hemos invitado a que presente ese texto como decreto. En ese caso, Vox votará a favor de su convalidación", ha asegurado.

No obstante, el portavoz ha subrayado que, tras esa convalidación, el texto deberá tramitarse como proyecto de ley para permitir la incorporación de enmiendas.

Además, el parlamentario ha insistido en la necesidad de garantizar soluciones habitacionales dignas y evitar medidas que fomenten infraviviendas. "No queremos crear zulos. Queremos que los ciudadanos de la Región de Murcia tengan casas dignas donde poder desarrollar su proyecto de vida y formar una familia", ha remarcado.

Finalmente, ha reiterado que Vox ha trasladado al Partido Popular un documento alternativo que ya está siendo evaluado por el Gobierno regional. "Si lo aceptan, estaremos en disposición de facilitar la puesta en marcha de una política de vivienda eficaz, útil y centrada en los intereses de los murcianos", ha concluido.