Vox Jumilla no apoyará los presupuestos municipales mientras no se ejecute la moción sobre el uso de espacios deportivos

Vox Jumilla no apoyará los presupuestos municipales mientras no se ejecute la moción sobre las instalaciones deportivas - VOX

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en Jumilla, Juan Agustín Carrillo, ha anunciado que "mientras el PP no avance, tramite y ejecute" la moción sobre el uso de instalaciones deportivas en Jumilla, que prohibiría su uso para rezos islámicos, su partido "no apoyará ni negociará ningún presupuesto municipal. Lo saben perfectamente: sin Vox no habrá presupuestos", ha advertido.

Carrillo ha señalado que el PP debe decidir "si cumple con lo aprobado democráticamente en el pleno o si prefiere arrodillarse ante el Partido Socialista y la izquierda, que son quienes no defienden los intereses de los jumillanos", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El portavoz jumillano ha celebrado este jueves la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, que ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por el Gobierno central contra su moción.

Carrillo ha destacado que, tras esta resolución judicial, ya no existe ningún impedimento para seguir adelante con la modificación del reglamento de uso de las instalaciones deportivas, tal y como se aprobó en el pleno municipal.

Por otra parte, el portavoz ha criticado la "tibieza y los complejos" del Partido Popular, que gobierna en minoría en Jumilla y que, según ha afirmado, "ha demostrado miedo a defender lo que dice defender" y "temor a cualquier titular". Por ello,

Carrillo ha señalado que la propuesta de Vox defendía "algo elemental y de sentido común, como es garantizar que las instalaciones deportivas se empleen para practicar deporte y que los espacios municipales estén a disposición del Ayuntamiento y de los vecinos de Jumilla".

A renglón seguido, ha explicado que "Vox actuó para evitar que estos recintos públicos se convirtieran en lugares destinados a prácticas religiosas ajenas a la cultura local y que solo generan división y conflictos innecesarios".

Asimismo, Carrillo ha acusado a los partidos de izquierdas de "haber creado un conflicto artificial con el objetivo de señalar a Vox para inventar una discriminación que ni existía entonces ni existe ahora" y les ha acusado de "manipulación, victimismo e imposición ideológica".

Además, ha afirmado que PSOE, Podemos, y la Delegación del Gobierno, "han intentado imponer un modelo multicultural fracasado" y normalizar rezos islámicos en espacios municipales".

También ha subrayado que "la izquierda llegó a afirmar que la moción atentaba contra la libertad religiosa, algo que el auto judicial ha desmentido con rotundidad. El juez establece que no existe ningún perjuicio real, que la moción es legítima, que nadie ha visto vulnerado ningún derecho y que las acusaciones sobre supuestas vulneraciones de derechos fundamentales son infundadas". "Hoy podemos decir con orgullo que los tribunales nos han dado la razón", ha manifestado.