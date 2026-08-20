Vox reclama el arreglo integral y el ensanche de la carretera de acceso a La Hoya del Campo en Abarán - VOX MURCIA

ABARÁN (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha reclamado al Gobierno regional el arreglo integral y el ensanche de la carretera RM-A22, vía de acceso a La Hoya del Campo, en Abarán.

Vox ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que reclama el acondicionamiento definitivo de esta carretera, con actuaciones dirigidas a ampliar su anchura, según ha informado la formación política.

Martínez Alpañez ha señalado que la RM-A22 soporta diariamente un importante volumen de tráfico, incluidos vehículos pesados, además de ser la principal vía de acceso para los vecinos de esta pedanía de Abarán, según asegura Vox.

El portavoz de Vox ha calificado la actuación como una "reivindicación histórica" de los vecinos de La Hoya del Campo y ha denunciado el estado de la carretera, que, a su juicio, lleva años sin recibir una solución definitiva por parte de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE.

"Es de justicia que esta carretera se ensanche y pueda ofrecer las condiciones de seguridad que merecen quienes la utilizan cada día", ha afirmado Martínez Alpañez.

El parlamentario ha asegurado que su formación pretende que los vecinos puedan transitar por la RM-A22 "con total seguridad" y ha reclamado al Ejecutivo regional que acometa las actuaciones necesarias para poner fin a la situación.