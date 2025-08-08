Vox se refiere al islamismo como ideología "extremista" y pide que los vengan a España "se adapten" a la cultura

Archivo - El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo - DANIEL SABIOTE/VOX - Archivo

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, se ha referido este viernes al islamismo como una ideología "extremista", que allí donde impera "las libertades salen por la ventana, las mujeres son denigradas y los homosexuales son colgados en una grúa".

Por ello, Antelo ha pedido que todas las personas que vengan a España "se adapten a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir", de ser así, ha advertido, "serán bienvenidos".

Antelo, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha defendido la moción aprobada en el Pleno de Jumilla hace más de una semana y preguntado sobre qué amenaza para la seguridad es el rezar, ha afirmado que no es ninguna amenaza, pero ha reiterado la necesidad de que "las instalaciones públicas sean para la defensa de nuestra cultura y de nuestra civilización", que es precisamente "lo que ha salido adelante en el Ayuntamiento de Jumilla, que en un centro deportivo se practique el deporte, nada más".

Y es que, ha manifestado, "debemos defender nuestra cultura, que es la que nos ha otorgado la libertad que a día de hoy disfrutamos". Preguntado si entonces se debiera prohibir, a modo de ejemplo, la celebración de la tradicional Semana Santa en España y si se considera una manifestación religiosa en espacios públicos, ha asegurado que la cultura española "es claramente abierta, respeta la diversidad".

Por ello, ha insistido en la necesidad de que "todos aquellos que vengan se adapten a nuestra cultura, igual que cuando los españoles fuimos a otro país nos tuvimos que adaptar a lo que allí imperaba en ese país. Y esto es lo que nosotros defendemos".

"Queremos seguridad, orden en las calles, que todo el mundo pueda rezar a quien le dé la gana, amar a quien le dé la gana y que pueda vivir tranquilo, eso es lo que Vox pone encima de la mesa", ha destacado Antelo.

MURCIA, "UNO DE LOS LUGARES DE MAYOR CAPTACIÓN DEL YIHADISMO"

En clave política, el presidente provincial de Vox ha alertado que precisamente la Región de Murcia "es uno de los lugares de mayor captación de yihadismo, y esto lo dice la Policía Nacional".

Los sindicatos policiales, continúa, "han alarmado del auge del islamismo, especialmente en la Región de Murcia, que es la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal".

Así, ha aprovechado para volver a mandar su mensaje en relación a la inmigración, dejando claro que "todos aquellos que han entrado de manera ilegal o de manera legal pero que se dedican a delinquir también les vamos a deportar".

"Y aquellos que piensan que una mujer va cuatro pasos por detrás de un hombre o aquellos que piensan que se puede colgar a un homosexual, pues tampoco lo queremos en nuestro país", ha manifestado.

Volviendo a la polémica sobre la moción aprobada en el Pleno de Jumilla, Antelo ha incidido en que esto "no va de religiones" y ha defendido la necesidad de que "las personas puedan vivir en paz, en tranquilidad y en su barrio, sin tener que preguntarse a qué hora van por una calle, sin tener que seguir recomendaciones de las propias FCSE".

Lo que Vox defiende como partido es la "cristiandad, que es la que nos aporta las libertades que a día de hoy tenemos". "Ustedes deberían de saber, porque no lo saben, que hay países donde el islamismo impera, donde una mujer, si se quita el velo, es apaleada o algo mucho peor y no queremos que eso suceda en ningún barrio", ha subrayado.

"Hay barrios donde la policía, ya no hablamos de Europa, aquí en España, ya no entra", ha asegurado Antelo, que no ha precisado qué barrios son, volviendo a insistir en el mensaje de su partido de "deportar a todos los que vienen a delinquir, robar y a asesinar".

"A nosotros nos da exactamente igual la religión que procese cada uno, que recen a quien le den la gana y que amen a quien le den la gana", ha finalizado.