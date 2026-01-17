El XL Consejo Sindical Autonómico de ANPE Murcia elige Jose Antonio Martínez Robles como presidente autónomico

El consejero de Educación clausura el XL Consejo Sindical Autonómico de ANPE - CARM

MURCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó hoy en la clausura del XL Consejo Sindical Autonómico de ANPE. Durante el acto se ha realizado la constitución definitiva del Consejo Sindical Autonómico, se ha homenajeado a Clemente Hernández, que deja el cargo como presidente del sindicato tras 24 años, y se ha nombrado como nuevo presidente a José Antonio Martínez Robles, que ocupaba hasta el momento el cargo de secretario de organización.

El Consejo Sindical de ANPE está integrado por 99 docentes, procedentes de distintas zonas geográficas y de todos los niveles educativos. Marín destacó la trayectoria de Clemente Hernández, y detalló que "ANPE ha sido protagonista de los grandes avances del sistema educativo regional. Con él se fraguaron las competencias educativas en el año 2000, ANPE impulsó en solitario la jornada continua en Primaria en los centros públicos; y fue pieza clave del Pacto Educativo de 2005".

Asimismo, el titular de Educación destacó que "ANPE fue el único sindicato de la enseñanza pública que firmó el acuerdo de la carrera profesional docente, estuvo también presente en la negociación del primer convenio del profesorado de Religión, en los avances para el profesorado interino y en el acuerdo de las 35 horas".

El consejero ha vuelto a reafirmar hoy "el compromiso del Gobierno regional con el diálogo social, con el respeto a las organizaciones sindicales y con la mejora continua de las condiciones del profesorado".

NUEVOS MIEMBROS DEL SECRETARIADO PERMANENTE AUTONÓMICO

El nuevo Presidente Autonómico de ANPE Murcia, Jose Antonio Martínez Robles, asume la presidencia del sindicato al frente de un equipo "sólido, profesional y comprometido, con el objetivo de defender los derechos del profesorado y promover una Educación Pública de calidad", han destacado desde el sindicato.

Martínez Robles es Doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Murcia, Profesor de Secundaria de la especialidad de Educación Física desde 2010 y lleva en ANPE 13 años, durante los cuales ha asumido diferentes cargos por lo que es gran conocedor de la filosofía y estructura del sindicato.

Durante la celebración del XL Consejo Sindical Autonómico, se han elegido los miembros, junto a Martínez Robles, del Secretariado Permanente Autonómico: como vicepresidente, Antonio Salmerón; la secretaria de Organización, María Dolores Caballero; el secretario de Acción Sindical, Diego Jesús Romera; la secretaria de Finanzas, Mercedes Carrillo; el secretario de Formación, Bienvenido Carrillo; la secretaria de Comunicación, Laura Calero; la secretaria de Acción Social, Adelia Gálvez; y la secretaria de Actas, Francisca Cayuela.

"ANPE va a seguir siendo la Voz de la Educación y la voz de los más de 24.000 docentes que hay en la Región, luchando y reivindicando mejoras educativas, ya que invertir en educación es invertir en futuro", ha dicho el nuevo presidente, que ha puesto en valor la profesión del docente, insistiendo en la necesidad de contar con mayor prestigio social y reconocimiento institucional con respaldo legal a su autoridad para poder avanzar en un sistema educativo de excelencia.

"Es por ello por lo que el sindicato tiende la mano a la Consejería de Educación para trabajar y a través del dialogo llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo de los docentes murcianos y en definitiva mejorar la Educación Pública en nuestra Comunidad Autónoma", añade.