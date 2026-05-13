El XVI Ciclo de Conciertos 'Música y naturaleza' arranca este jueves en Cartagena con una gala dedicada al Mar Menor

Imagen de la gala final del XV Ciclo de Conciertos 'Música y naturaleza' celebrada en el Cuartel de Artillería de Murcia el pasado año - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ofrece a partir de este jueves una nueva edición del Ciclo de Conciertos 'Música y naturaleza', que alcanza ya su decimosexta edición como una de las iniciativas culturales y de sensibilización ambiental más consolidadas de la Región de Murcia.

La programación incluirá conciertos didácticos para escolares, actuaciones abiertas al público general y dos grandes galas musicales, en Cartagena y Murcia, con cientos de jóvenes intérpretes sobre el escenario, según ha informado la Comunidad.

El ciclo comenzará este jueves, 14 de mayo, a las 20.30 horas, con una gala musical en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, denominada 'En clave Mar Menor', que estará dedicada a los valores naturales del Mar Menor y protagonizada por el alumnado del Conservatorio de Música de Cartagena.

La actuación, concebida como un gran espectáculo abierto al público, reunirá sobre el escenario a 272 alumnos entre orquesta, coro, cantantes y formaciones flamencas y eléctricas, en una propuesta artística diseñada para acercar la sensibilización ambiental al gran público a través de la música.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado que "esta edición vuelve a demostrar que la música es una herramienta extraordinaria para conectar con la ciudadanía y transmitir la importancia de conservar un entorno único como el Mar Menor".

Asimismo, ha animado "a todas las familias y amantes de la cultura a disfrutar de un espectáculo muy especial, con un enorme despliegue artístico y visual pensado para emocionar y sorprender".

El concierto incluirá un repertorio que combina música clásica, bandas sonoras y grandes éxitos contemporáneos, con piezas como 'Danzón nº2', 'Bohemian Rhapsody', 'November Rain', 'Another Day of Sun' o 'El fantasma de la ópera'.

La gala contará además con la participación conjunta de músicos y cantantes en varias de las interpretaciones, convirtiéndose en uno de los mayores montajes musicales celebrados hasta ahora dentro de este ciclo. El evento estará presentado por el músico y docente Alberto Rodríguez Pérez.

Juan María Vázquez ha subrayado que "la respuesta del público en las anteriores ediciones ha sido magnífica, y este año hemos querido seguir creciendo con actuaciones de gran formato en espacios emblemáticos de la Región".

"Queremos que el público viva una experiencia inmersiva donde se unan cultura, juventud, patrimonio natural y conciencia ambiental", ha añadido.

El XVI Ciclo de Conciertos 'Música y naturaleza', encuadrado asimismo en el programa 'Aula del Mar Menor', culminará el próximo 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, con una nueva gala en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia que estará protagonizada por cerca de 200 alumnos del Conservatorio de Música de Murcia.

En total, esta edición movilizará a cerca de 500 jóvenes músicos de los conservatorios de Murcia y Cartagena, consolidando esta iniciativa como uno de los principales proyectos regionales que unen cultura y sensibilización ambiental.

ACTIVIDADES ESCOLARES Y CONCIERTOS ABIERTOS AL PÚBLICO

Además de los dos grandes espectáculos musicales, el ciclo incluirá otras actividades dirigidas al público escolar y actuaciones abiertas a toda la ciudadanía.

El 19 de mayo se celebrará un concierto didáctico en el Centro Social de Lobosillo, dirigido a 150 alumnos, mientras que el 22 de mayo, el Museo Minero de La Unión acogerá dos sesiones musicales para escolares con la participación de más de 360 estudiantes.

Asimismo, de nuevo en Murcia, en el Aula de Cultura de Cajamurcia, tendrá lugar el 21 de mayo otro concierto abierto al público general.

Vázquez ha recordado que "este ciclo de conciertos forma parte de las actuaciones de sensibilización ambiental impulsadas en torno al Día Mundial del Medio Ambiente" y que, "desde hace más de una década, utiliza la música como vehículo para divulgar la importancia de preservar el Mar Menor y los espacios naturales de la Región de Murcia".