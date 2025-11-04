El XVII Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Murcia ofrecerá más de 350 actividades del 21 al 23 de noviembre

Presentación del XVII Salón del Manga y la Cultura Japonesa 'Murcia se Remanga' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XVII Salón del Manga y la Cultura Japonesa 'Murcia se Remanga' ofrecerá más de 350 actividades los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El evento ha sido presentado este martes por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, que ha estado acompañado por el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y el coordinador y subdirector del Salón, Juan Álvarez.

Considerado uno de los salones más destacados del panorama nacional y referente en Europa por número de visitantes y programación, esta iniciativa reunirá a más de 30.000 asistentes en torno a la cultura japonesa, el ocio alternativo y las últimas tendencias del entretenimiento.

El Salón ofrecerá más de 350 actividades distribuidas en tres escenarios, con talleres, charlas, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos, zonas gastronómicas, área matsuri y un espacio dedicado a artistas, ilustradores y creadores de ámbito nacional e internacional.

El mundo de los videojuegos tendrá un papel protagonista este año, con un homenaje especial a la saga Metal Gear, que incluirá la participación de reconocidos actores de doblaje y figuras destacadas del sector.

INVITADOS ESTRELLA

Entre los invitados internacionales de esta edición destacan Yoshihiro Watanabe, productor de títulos de anime como 'Beastar' y 'Trigun Stampede'; Hidenori Matsubara, diseñador de personajes y director de animación de 'Evangelion'; Joerell, cantante filipino de K-POP; Enkaru, ilustradora y autora de cómics, y Gabriel Luis, coreógrafo y líder del grupo P-POP VER5US.

Además, el evento contará con la participación de cosplayers, artistas españoles y creadores de contenido, y ofrecerá talleres de cultura tradicional japonesa y múltiples actividades interactivas para todas las edades.

"El Salón del Manga de Murcia se consolida como una experiencia cultural, educativa y artística abierta a todos los públicos. 'Murcia se Remanga' es un ejemplo de cómo la cultura popular puede convertirse en una herramienta de dinamización cultural, turística y económica para la ciudad. Este evento no solo atrae a miles de visitantes, sino que también sitúa a Murcia en el mapa nacional e internacional como referente en la promoción de la cultura japonesa y el ocio creativo. De esta forma, desde el Ayuntamiento de Murcia apostamos por una programación diversa, innovadora y participativa que conecta con el público joven y con las nuevas formas de expresión artística", ha dicho Avilés.