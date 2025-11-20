El XX Congreso de Hoteleros Españoles reúne en Cartagena a los principales profesionales del sector

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebrac estos días del XX Congreso de Hoteleros Españoles, encuentro de gran relevancia para el sector, que ha congregado en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel a los principales líderes y profesionales de la hostelería nacional, y que se celebra bajo el lema 'Cuidamos el destino'.

Durante la inauguración del evento, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que ha estado acompañada de la consejera autonómica de Turismo, Carmen Conesa, ha destacado el significado del lema elegido en el contexto de la ciudad, al señalar que "Cartagena es el mejor ejemplo de lo que significa cuidar el destino, y este Congreso es un reconocimiento a nuestro camino y un impulso para seguir invirtiendo en la calidad y la sostenibilidad de nuestro modelo", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Aprovechando el encuentro, organizado por la CEHAT y HoyTú, Arroyo se ha dirigido al sector hotelero para destacar las oportunidades de inversión y las facilidades que ofrece el Ayuntamiento, apuntando que "estamos convencidos de que Cartagena es una gran oportunidad para la inversión en instalaciones hoteleras" por esto, ha dicho "en el casco histórico, donde queremos acoger hoteles, el impuesto de construcción está reducido al mínimo y tenemos ayudas y compensaciones en caso de que aparezcan restos arqueológicos".

La regidora, que ha subrayado la importancia de la hotelería como motor económico y generador de empleo, ha destacado los valores turísticos únicos de la ciudad, destacando que su diversidad patrimonial y natural la convierte en un destino único. "Tenemos la mejor Semana Santa -con permiso de las demás-, festivales de prestigio internacional como La Mar de Músicas, uno de los principales festivales del rock de España, el Rock Imperium, y fiestas multitudinarias como Carthagineses y Romanos. Y la presencia de tanta diversidad en tan poco espacio es lo que hace de Cartagena un destino tan especial", ha añadido.

Por su parte, la consejera de Turismo ha señalado la capacidad del sector para afrontar los desafíos y la necesidad de una colaboración público-privada. "El sector hotelero español ha demostrado su resiliencia y su visión de futuro, y la Región de Murcia es un claro ejemplo de ello. Debemos seguir trabajando de la mano para mejorar la experiencia del visitante y apostar por un turismo cada vez más sostenible y desestacionalizado", ha declarado la consejera.

Asimismo, el presidente de Hoy Tú, la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, Bartolomé Vera, ha manifestado su orgullo por acoger este importante encuentro y ha asegurado que "es un honor recibir en Cartagena a la gran familia de la hostelería española. Desde Hoy Tú estamos comprometidos con la calidad y con un modelo turístico que beneficie a la sociedad y al entorno en el que trabajamos".

Finalmente, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, Jorge Marichal, ha señalado que "la hotelería es la cara visible de nuestro país y un motor fundamental de nuestra economía, y este Congreso servirá para compartir las mejores prácticas y trazar la hoja de ruta para el futuro, con el foco puesto en la innovación, la digitalización y, por supuesto, en el cuidado de nuestros destinos turísticos".

El congreso se desarrollará durante tres días con un amplio programa de ponencias, mesas redondas y networking, abordando temas clave como la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la gestión del talento en el sector.