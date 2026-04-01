El XXXVII Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida celebra este año la edición 'Primavera Romántica'

Presentación del XXXVII Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá del 6 al 10 de abril el XXXVII Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, que este año se presenta bajo la edición especial 'Primavera Romántica'. El evento, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, reunirá a tunas nacionales e internacionales en un amplio programa de actividades que se desarrollará en diferentes enclaves de la ciudad.

El certamen ha sido presentado esta mañana por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en un acto en el que también se ha dado a conocer el cartel oficial de esta edición, obra del arquitecto Manuel Ignacio Martínez, según han informado desde el Consistorio.

La gala inaugural será el lunes 6 de abril en el Teatro Romea e incluirá la investidura del doctor en medicina y profesor de la Universidad de Murcia, Enrique Pérez Cuadrado, como Gran Maestre. También será la presentación oficial de la madrina, que este año será Noelia Ibáñez Pérez, licenciada en Historia del Arte y jefa de Área de Atención al Visitante del Museo Nacional del Prado.

En el marco de esta gala, el certamen rendirá un homenaje póstumo al histórico 'Trío Las Vegas', grupo formado en la década de los años 50 y estrechamente ligado a la tradición musical murciana. Durante el acto se hará entrega de la insignia de honor del certamen a sus descendientes, en reconocimiento a su legado artístico y a su contribución a la difusión de la música popular, destacando especialmente su conocido 'Bolero a Murcia'.

El programa de actividades se desarrollará a lo largo de varias jornadas en distintos puntos de la ciudad. El miércoles 8 de abril, la Pérgola de San Basilio será escenario, a partir de las 21.00 horas, de las actuaciones de las tunas murcianas y del Grupo Musical Polifónico 'Los Viajeros del Urko Son'. El jueves 9 se unirán al desfile 'Murcia en Primavera' por el centro de la ciudad y ya por la noche, la misma pérgola acogerá el concurso de tunas y la tradicional ronda a la Reina de la Huerta y su Corte.

Finalmente, el viernes 10 tendrá lugar la recepción oficial en el Ayuntamiento, seguida del concurso de rondas desde su balcón, y la clausura del certamen en la Pérgola de San Basilio, con una actuación especial enmarcada en 'Primavera Romántica', que contará con la participación de la Tuna de Medicina de Murcia y el cierre a cargo del grupo 'Trío Sombras'.

En esta edición participarán agrupaciones como la Tuna Universitaria Complutense de Madrid, la Tuna de Empresariales de Jerez, la Tuna Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México), la Tuna del Instituto Superior Técnico de Lisboa y la Tuna Mayor de Medicina Cayetano Heredia (Perú). A ellas se suman formaciones de la Región de Murcia como las tunas de Derecho, Económicas, Magisterio y Letras de Murcia, además de la Cuarentuna de Cartagena.