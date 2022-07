El Yann Tiersen más electrónico llega este domingo a La Mar de Músicas

CARTAGENA (MURCIA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carrera de Yann Tiersen tuvo, para el gran público, un momento irrepetible, que fue el éxito de la banda sonora de 'Amelie'. Sin embargo, es un músico que no ha dejado de evolucionar y en su último disco "11 5 18 2 5 18" ha dado un paso más al llevar al primer plano de su discurso estético el sonido de los sintetizadores analógicos.

En la noche del domingo 17 de julio será el protagonista de La Mar de Músicas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. Las entradas se pueden adquirir en lamardemusicas.com.

La Mar de Músicas recibe así a uno de los grandes compositores europeos, pero antes, el festival acogerá a la cantante y compositora Lido Pimienta, siempre activa en la lucha contra la discriminación y considerada una de las artistas más alternativas de Colombia.

Además en la plaza del Ayuntamiento, y continuando con los conciertos de la programación Especial República Dominicana, estará MULA, que mostrarán su fusión de música caribeña con electrónica. Son la voz del sonido futurístico del Caribe. A mediodía, en el Real Club de Regatas, la cartagenera Firmando, Carlota.

En 2001 el bretón Yann Tiersen tenía ya una respetable carrera musical a sus espaldas pero más allá de su país, pocos lo conocían. Ese año Amélie, la película de Jean-Pierre Jeunet fue un auténtico bombazo y con ella su banda sonora firmada precisamente por Tiersen.

Tenía difícil sobrevivir a un éxito así que, además, se apartaba de sus trabajos habituales. No solo ha conseguido sobrevivir, sino que ha podido enterrar ese recuerdo y acercar su música a un público mucho más amplio.

Su música minimalista, etérea, está muy próxima a la naturaleza. Hay mucho de ese carácter frío bretón, introspectivo y magnético en las piezas instrumentales de este compositor incuestionablemente hábil, dotado para armar sus obras a partir de patrones melódicos mínimos y para resultar evocador a cada compás.

El creador de las bandas sonoras de 'Amélie' o 'Good Bye Lenin!' llega ahora con un nuevo show en el que él es el único protagonista subiéndose al escenario con un arsenal de sintetizadores. El espectáculo será A/V, música electrónica y juegos de luces. Bajo el brazo lleva la belleza cegadora de discos como 'Kerber' (2021) y su nuevo álbum '11 5 18 2 5 18'.

El concierto tendrá como preludio la actuación de Quinquis, el proyecto musical de Émile Quinquis (esposa y colaboradora de Yann Tiersen). Con anterioridad, Émile había estado en el grupo Tiny Feet, que lanzó dos álbumes, 'Silent' (2014) y 'As An End To Death' (2017).

Con Quinquis, Émile quiere representar musicalmente un nuevo comienzo, forjando una conexión más profunda con su cultura, historia e identidad bretona (lengua en la que canta), hasta explorar territorios sonoros inéditos en su trayectoria.

En ese sentido, empezar a trabajar con el célebre productor Gareth Jones (Depeche Mode, Liars, Apparat, Sunroof) ha marcado fuertemente la senda que la ha acabado llevando hasta su álbum de debut, una obra donde la naturaleza se presenta como un elemento clave. El LP, que se titula 'Seim', salió el 20 de mayo en el sello Mute