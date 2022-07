Melody Gardot actúa en el primer sábado de La Mar de Músicas

CARTAGENA (MURCIA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mar de Músicas se "viste de gala" este jueves porque acoge el inicio de la gira por España de la "gran diosa del jazz mundial", Melody Gardot, según informaron fuentes de la organización del evento en un comunicado.

La cantante norteamericana llenará de "melodías exquisitas" el Auditorio Paco Martín y, tras ella, "llegará la fiesta", porque sobre el escenario del Castillo Árabe la "gran apuesta de la música cubana en estos momentos, Cimafunk".

La jornada comenzará a las 13.00 horas con Marcelo Criminal en el Club de Regatas. Continuará en la plaza del Ayuntamiento con la presentación del trabajo de la compositora María de la Flor, y en el Patio del Antiguo CIM la joven trombonista y cantante catalana Rita Payés, que con su mezcla de jazz, bossa nova y guitarra clásica.

El inicio de la carrera de Gardot (New Jersey, 1985) fue motivado por su médico, que estaba preocupado por las secuelas del traumatismo craneal que había sufrido cuando a los 19 años un automóvil la atropelló mientras iba en bicicleta. Gardot aceleró su recuperación componiendo sus primeras canciones cuando aún estaba en cama. De ahí salió el EP 'Some Lessons - The Bedroom Sessions'.

Desde entonces, la voz de la cantautora ha recorrido ya medio mundo, "transmitiendo emoción sin necesidad de forzar registros", tal y como se puede escuchar en 'Little Something', tema grabado en 2020 con Sting.

Ahora, Gardot regresa a La Mar de Músicas tras su actuación de 2015 con un nuevo álbum de voz y piano ('Entre eux Deux'), grabado con el franco-brasileño Philippe Powell, hijo de la ya desaparecida leyenda brasileña Baden Powell de Aquino.

Ambos "virtuosos" se subirán al escenario del Auditorio Paco Martín del Parque Torres junto a Cristopher Thomas al bajo y Jorge Bezzeria a la percusión.

CIMAFUNK, CASTILLO ÁRABE

Por su parte, Cimafunk es uno de los cantantes del momento en su país, Cuba. Su nombre hace referencia a sus orígenes, los cimarrones, cubanos descendientes de África que escaparon de la esclavitud viviendo libres en los bosques.

"Este espíritu impregna su música, que pretende subvertir los sonidos convencionales con innovación rítmica", según la organización, que destaca que se trata de un "renovado estilo funk, repleto de soul y tremendamente bailable, que redefine la música cubana contemporánea".

Cimafunk "desatará la fiebre del sábado noche" este 16 de julio en el Castillo Árabe presentando la gira de su último disco, 'El Alimento'.

RITA PAYÉS, PATIO ANTIGUO DEL CIM

También actuará Rita Payés, que no acude sola a La Mar de Músicas, ya que la joven trombonista y cantante catalana de 22 años se sube al escenario junto a su madre, la guitarrista Elisabeth Roma. "No se entiende su carrera musical sin ella, con la que ya ha girado por toda Europa", añaden las mismas fuentes.

En 2019 madre e hija firmaron 'Imagina', título homónimo de la icónica canción del maestro de la bossa nova Antonio Carlos Jobim. Un disco de versiones sustentado en las raíces del jazz, dando una nueva vida a 'Eu sei que vou te amar', 'Alfonsina y el mar' o 'If the Moon Turns Green', de Billie Holiday.

Violinista, cantante y compositora, la formación de María de la Flor en músicas tan distintas como el jazz, el flamenco o clásica la dotan de un poso y una profundidad casi inéditas en la nueva canción castellana. De ella han escrito que "es la artista que reivindica el valor de la música tradicional en tiempos de auto-tune".

Lo ha demostrado en 'Temple', el EP coproducido junto al músico Diego Galaz (Fetén Fetén) con el que debutó en 2021, y lo sigue manifestando en sus nuevas canciones, como 'El son del camino' en el que unía fuerzas al productor Juanma Latorre (Vetusta Morla) para componer y producir una canción que, sin alejarse del color folclórico del EP, desvelaba una nueva faceta de la joven compositora.

"Canciones que se nutren del folclore hispano y latinoamericano, contando con referencias de cantautores como Amancio Prada o Natalia Lafourcade", añade el comunicado.

MARCELO CRIMINAL, REAL CLUB DE REGATAS

Finalmente, actuará Marcelo Criminal, un joven de la Región que lleva desde 2016 subiendo sus canciones a Internet. Un recorrido que le ha servido para llegar hasta un 'Momento de Auténtica Realidad'. Este último álbum contiene 13 canciones que muestran la evolución de su sonido hacia una línea más compacta y contundente.

'La Balada de Marty Mcfly', 'Bicimur', 'Borracho y Loco' o '¿Quién Vacía España?' son algunos de los temas compuestos por este genuino artista cuyo sonido está influenciado por Beat Happening, Daniel Johnston, Teen Suicide o La Estrella de David.

Marcelo no para de crear canciones que hablan de lo cotidiano, sin pretensiones mayores ni poses de manual. Firmando letras de éxito como 'Perdona (Ahora Sí Que sí)', encumbrada a la lista de éxitos por Carolina Durante y Amaia.