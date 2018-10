11-M.-Ficha resumen de las declaraciones de hoy de Trashorras, Antonio Toro y Carmen Toro

Actualizado 28/02/2007 21:08:32 CET

JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS

-La Fiscalía solicita para él 38.670 años de prisión, la pena más elevada de esta causa, como cooperador necesario en 191 asesinatos, 1.824 en grado de tentativa, cuatro delitos de estragos terroristas, robo de vehículo a motor, asociación ilícita y falsificación de matriculas.

- La Fiscalía le acusa de facilitar los explosivos utilizados en la masacre, que obtenía de la Mina Conchita, donde había trabajado y de otras. Tras entrar en contacto con la célula terrorista a través del procesado Rafa Zouhier, acudió a varias reuniones en Madrid con el suicidado en Leganés Jamal Ahmidan, alias "El Chino" en las que se acordó el intercambio de dinamita por droga.El ex minero utilizó a varios jóvenes a los que daba droga a cambio de favores para realizar el transporte de los explosivos hasta Madrid.

-. Existen también indicios de que, semanas antes de los atentados, de regreso de su viaje de novios el ex minero acompañó a "El Chino" a la finca de Chinchón, lugar donde se ocultaron los explosivos que aquél había proporcionado y se fabricaron los artefactos empleados en los atentados.

-Durante su declaración hoy, a preguntas de los abogados de la acusación, fechó en el 27 de marzo, días antes de la masacre, la fecha en la que indicó a la policía la existencia de la finca de Morata de Tajuña (Madrid). Primero dijo que fue en esa fecha cuando acompañó a los agentes a la zona de Morata, si bien más tarde aclaró que en marzo informó su existencia a su contacto en la Policía, el inspector jefe de Avilés Manuel García, "Manolón", y que la visita con los agentes fue tras su detención, en marzo de ese mismo año.

-Insistió en que él jamás traficó con explosivos, pero reconoció que la venta -ilegal de estos materiales es algo que todo el mundo conoce en Asturias.

- Denunció que, tras el 11-M, la Policía le pidió implicar a "los moros" , entre ellos al procesado como autor material Jamal Zougam, a cambio de que tanto él como su ex esposa, la también procesada Carmen Toro, fueran declarados testigos protegidos en la investigación. Dijo que "Manolón, también ofreció a su mujer un puesto de trabajo en El Corte Inglés en diciembre de 2003, a cambio de su colaboración.

-Negó relación alguna con los dos etarras procesados por poner un coche-bomba en el aparcamiento de Santander en diciembre de 2002, cuyo coche fue sustraído por ETA en una calle de Avilés. Añadió que desconocía que había etarras ingresados en el mismo módulo que él ocupó en la prisión de Villabona (Asturias).

-Sobre el resto de personas implicadas en la denominada "trama asturiana" que facilitó los explosivos para la masacre, Trashorras insistió en la explicación dada ayer y negó haberles entregado explosivos para bajarlos a Madrid, ya que sólo les entregó hachís en mal estado para devolvérselo a su proveedor, que era "El Chino".

- En cuanto a la sustracción de explosivos en Mina Conchita, Trashorras explicó que es imposible que se distrajera la cantidad que dice la Fiscalía en su informe porque se trabaja por metros, a los que corresponden unos detonadores o explosivos concretos, y se puede distraer como mucho un cartucho a la semana por cuadrilla.

ANTONIO TORO

-La Fiscalía pide para él 23 años de prisión por los delitos de colaboración con organización terrorista, asociación ilícita y suministro de sustancias explosivas.

- Ex cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, conoció en la cárcel de Villabona a Rafa Zouhier al que puso en contacto con el ex minero asturiano, junto al que se dedicaba a la venta y tráfico de explosivos a cambio de droga. Participó en la segunda de las reuniones entre los asturianos y el "Chino" celebradas en Madrid, en esta ocasión en el McDonalds de Moncloa, y proporcionó junto a su cuñado una muestra de explosivo a Zouhier.

- Hoy declaró que fue Rafa Zohuier -presunto colaborador de la "célula" terrorista que cometió la masacre- quien le preguntó cómo obtener explosivos, a lo que él respondió que "preguntara por Emilio, porque era minero", y podría saber de este material.

- Sobre sus relaciones con José Emilio, dijo que se enfriaron cuando, tras salir de la cárcel, se enteró de que era confidente policial, a lo que se sumaba la falta de respeto hacia su hermana. Solía ver a Trashorras junto a Manuel García, "Manolón" en un bar cercano al gimnasio que él frecuentaba.

- Reconoció haber estado presente en el McDonald's de Carabanchel, donde presuntamente se habló de la compra-venta de explosivos. Toro indicó que fue para proteger a su hermana, ya que tenía miedo de que "alguien le partiera la cara" en dicho tipo de encuentros, porque Suárez Trashorras "se creía que por ser confidente de la policía no le podía pasar nada". No obstante, negó que allí se hablara de dinamita, sino de "un problema con una mercancía que estaba mala", en referencia al hachís

-Dijo que que 12 de marzo de 2004, Trashorras le preguntó por su relación con Rafa Zouhier porque creía que sus "amigos" habían tenido que ver con lo ocurrido en Madrid. "Yo no supe por qué, porque los amigos de Rafa mi ex cuñado no los conocía", afirmó.

- Contradijo hoy lo señalado al tribunal por su ex cuñado y principal encausado en este procedimiento José Emilio Suárez Trashorras, al señalar que el tráfico de explosivos no es algo habitual y que conoce todo el mundo en Asturias, "donde lo único que hay en abundancia es la sidra".

- A preguntas de su abogado, Juan Carlos Herranz, Toro insistió en sus afirmaciones anteriores y negó cualquier relación con el tráfico de explosivos o con miembros de ETA. "La primera vez que he visto a uno ha sido estando ahora en la cárcel", afirmó el procesado.

- Preguntado por que había "desnudado" ahora ante el tribunal sus actividades con el hachís, Toro señaló que lo había hecho para poner de manifiesto que "en la vida" ha colaborado con ninguna organización terrorista, y que no tiene nada que ver con el 11-M.

CARMEN TORO

-Ex mujer de José Emilio Suárez Trashorras, está acusada del delito de suministro de sustancias explosivas, por el que la Fiscalía solicita 4 años de prisión, la menor de las penas pedidas a los 29 procesados por su relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

-La fiscal refleja en su informe de conclusiones provisionales la existencia de numerosas llamadas a su teléfono de distintas personas relacionadas con la masacre y de varios de los jóvenes que trabajaban para su marido e intervinieron en el transporte de explosivos a Madrid.

-Estuvo presente en las reuniones celebradas en McDonalds entre Trashorras y Jamal Ahmidan, alias "El Chino", uno de los siete terroristas islamistas que se suicidaron el 3 de abril en la casa de Leganés, en las que, según la Fiscalía, se acordó el intercambio de explosivos para su posterior utilización en los atentados de los trenes de cercanías madrileños.

-Acompañó también a su marido en varias ocasiones a las viviendas de los jóvenes de Avilés que se ocuparon de realizar el transporte de la dinamita a Madrid.

-En su declaración, admitió que estuvo en la reunión del McDonalds pero negó que escuchara conversaciones relacionadas con la compra-venta de explosivos y explicó que se sentó en otra mesa.

-Indicó que visitó la finca de Morata de Tajuña porque Suárez Trashorras le dijo que le interesaba comprar unos terrenos pero no oyó tampoco hablar de dinamita o explosivos.

-Dijo que sabía que su ex marido se dedicaba al tráfico de hachís y que por esta causa mantenían contínuas discusiones.

-En cuanto al inspector jefe de Policía Manolo García, "Manolón", indicó que nunca le buscó un empleo y explicó que sabía que su ex marido tenía buena relación con él pero nunca creyó que fuera "confidente".

-Sobre Suárez Trashorras expresó que continúa creyendo que "no hizo nada" y explicó que se separó de él por la distancia, su familia y las cosas que leyó sobre que tenía relaciones con varias mujeres.