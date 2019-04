Casado reivindica la gestión económica del PP: "Cada vez que entra la izquierda, el empleo sale por la ventana"

Actualizado 20/04/2019 21:15:13 CET

Dice que su partido presenta el "mejor balance de gestión" y pide el voto incluso a los que "nunca" han votado al PP

ALMANSA (ALBACETE), 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha presentado este sábado al PP como el partido del empleo y el que tiene "mejor balance de gestión", en el que pueden confiar incluso los electores que "nunca" le han votado. Tras asegurar que son el partido de las "clases medias" y la "gente que madruga", ha alertado de que ya hay "luces rojas" que se ciernen sobre la economía española y "una vez más" van a tener que hacerse cargo del país con "unas incertidumbres y unas amenazas terribles".

"Cada vez que entra la izquierda en el Gobierno de España el empleo sale por la ventana y eso no se puede tolerar, necesitamos que la gente tenga un trabajo", ha afirmado Casado ante más de mil personas -según fuentes de la organización-- que han acudido al Teatro Regio de Almansa. En el acto han participado también el presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia de la región, Paco Núñez, la cabeza de cartel al Congreso, Carmen Navarro, y el alcalde de Almansa, Javier Sánchez Roselló.

Castilla-La Mancha es una plaza clave para los 'populares' y, de hecho, Casado visitó esta misma semana Ciudad Real, hoy ha pasado por Albacete y este domingo estará en Toledo para presentar su programa en materia de sanidad. En PP cuenta ahora con 12 diputados castellanomanchegos en el Congreso y la última macroencuesta del CIS pronostica que podrían perder más de la mitad.

"LUCES ROJAS" EN LA ECONOMÍA

Casado ha señalado que los indicadores económicos indican que hay "luces rojas" como las que surgieron en España en 2008 y que llevaron a una crisis que, según ha dicho, acabó con más de 3 millones de parados. "La precariedad es lo que empieza a haber en España por culpa del Gobierno del PSOE", ha afirmado, para añadir que el PP habla de "cifras y números" porque la economía es lo que interesa a la gente.

En este punto, ha indicado que el Gobierno del PP llevaba cinco años subiendo la contratación indefinida y ahora "ya está cayendo". Por eso, ha defendido hacer reformas y dar "autonomía" a la gente para que emprenda y pueda "desarrollar su vida", de forma que no haya una "economía subsidiada y dependiente" de un Gobierno regional como, según ha dicho, ha sucedido con los socialistas en Andalucía.

Por todo ello, ha pedido a los españoles que dejen el futuro de España en "las buenas manos" del PP, porque la campaña del 28A se resume en una gran pregunta: "¿A quién quieres entregar el futuro de tus hijos?". "Si tú matas el trabajo y condenas a toda una generación a la precariedad, al desempleo y a la pérdida de soberanía estás condenando a tu nación y a tus hijos, y yo no quiero volver a ver un país al borde de ser rescatado", ha subrayado.

En su intervención, ha repasado sus principales propuestas económicas para las elecciones generales del 28 de abril, como una "revolución fiscal" con bajada del IRPF por debajo del 40% y el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%; extensión de la tarifa plana de 50 euros para autónomos; o una ley de unidad de mercado.

Además, y como ha anunciado esta mañana en Alicante, ha señalado que si gana retomará el bono FP dual, una ayuda de 430 euros a los jóvenes compatible con el salario para ayudar a "acabar con el drama" del paro juvenil, al tiempo que ha apostado por la creación de la conocida como 'mochila austríaca', que supone la implantación gradual de un fondo de capitalización en el que empresas y trabajadores aportarán una cantidad de manera regular.

"EL PATRIOTISMO HOY EN DÍA ES VOTAR AL PP"

Una vez más, el líder del PP ha señalado que "si Sánchez se queda, la crisis vuelve" y ha pedido el voto útil para el Partido Popular porque quiere ser el partido de "todos" y abre también los "brazos" a los socialistas "avergonzados" por la "deriva" de su secretario general. "El patriotismo hoy en día es votar al PP. Somos la única alternativa a la alianza de comunismo, independentismo y batasunos", ha proclamado, para agregar que "quien divida el voto se lo pone fácil a los enemigos de España".

Además, ha insistido en que el PP quiere "gobernar para todos", "para los que siguen en PP después de años muy complicados" pero también para "aquellos que se fueron y están deseando una excusa para volver", así como aquellos que "nunca" han estado con el Partido Popular y "ya va siendo buena hora de que estén" porque "al final son el valor seguro".

En este sentido, ha resaltado que "valor seguro" no es una palabra más o un eslogan sino "un contrato con España". "Valor es valía pero también es coraje y principios. Y seguridad no solo es protección sino certidumbre y fiabilidad. No se me ocurren dos palabras mejor para definir lo que es el Partido Popular", ha exclamado.

NO LE IMPORTA DEBATIR "UNA, DOS TRES O CINCO VECES"

Casado ha afirmado que las elecciones les han "pillado trabajando" y por eso no han tenido que "cambiar agendas" ni les importa "debatir una, dos, tres, cuatro o cinco veces, como llevan haciendo toda la vida, con transparencia, humildad, el rigor de haber hecho cosas muy buenas en el pasado pero también con la certidumbre de que pueden mejorarlas".

En su turno, Núñez ha afirmado que España tiene hoy el "peor presidente de la historia de España", que está dispuesto a pactar "con los que quieren romper España" y los que "tratan a los verdugos como víctimas". Por eso, ha pedido votar "unidos" al PP y a Pablo Casado, que es la "única opción que puede ser presidente del Gobierno".

"Está en juego la prosperidad y el futuro de España y los españoles. Por eso, las elecciones son trascendentales, las más decisivas desde la Transición", ha alertado Núñez. El acto ha finalizado con el himno de España, como viene sucediendo en muchos actos electorales del partido.