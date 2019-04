Iglesias pide el voto a progresistas para que PSOE no pacte con Cs, que tiene "discurso de extrema derecha"

Publicado 20/04/2019 13:54:59 CET

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este sábado que Ciudadanos mantiene "un discurso de extrema derecha" por lo que ha pedido a los votantes progresistas que reflexionen y voten a la formación 'morada' como única garantía de que se dé un Gobierno de izquierdas. "Si dan los números el PSOE va a sufrir presiones para llegar a un acuerdo" con Ciudadanos, ha exclamado.

En un mitin en Miranda de Ebro, Burgos, ante unas 200 personas, el líder de Podemos se ha preguntado por qué cada vez que preguntan al PSOE sobre qué harán si pueden formar Gobierno con Ciudadanos, lo 'socialistas' "miran para otro lado".

La respuesta, para Iglesias es clara, y es que hay "poderes económicos" que tratarán de impedir que el PSOE llegue a un acuerdo con Unidas Podemos. En este punto ha hecho mención a la entrevista de Jordi Évole en Salvados en la que Pedro Sánchez reconoció que Telefónica le presionó para que no hubiera acuerdo con Podemos.

A juicio de Iglesias, el hecho de que finalmente el Ejecutivo de Sánchez pactara los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la formación 'morada' se debió a que "no les quedaba más remedio" y ha matizado que no fue por ideología.

"Por eso pido a los votantes progresistas que hagan una reflexión, la única garantía de un gobierno de izquierdas es estando nosotros en el Gobierno. Si no, los poderes van a empujar otra vez al PSOE a gobernar con la derecha, como ha ocurrido siempre", ha advertido.

"PIDO UNA OPORTUNIDAD"

Tras esto, Iglesias ha recordado que su formación fue "espiada" y sometida a una campaña de desprestigio con el objetivo de que no

llegaran a gobernar, y ha respondido a los que opinan con "cinismo" que la política no sirve, que de ser así, no les habrían montado una estructura en al que "parece" que estaba involucrado hasta el Ministerio del Interior.

"Si es verdad que no se puede cambiar nada desde el Gobierno, que está todo el pescado vendido, entonces ¿por qué nos montaron esto? (...) Para qué montan una estructura en la que parece que estaba vinculada el Ministerio del Interior, el Gobierno del PP", se ha preguntado, para indicar luego que los poderosos sabían que si entran a gobernar "hay cosas que pueden cambiar en el país".

Por eso, ha pedido a los que desconfían de la política "una oportunidad" para llegar al Ejecutivo. "Creo que nos hemos ganado el derecho de pedirles una oportunidad, cuatro años para demostrar que algunas cosas se pueden cambiar", ha dicho.

Iglesias, como en mítines anteriores, ha sacado la Constitución Española para leer algunos artículos "ideados para proteger a la gente", y que a su juicio no se cumplen. Ha puesto como ejemplo el artículo 31 que habla del sistema de tributación, y ha defendido que los bancos paguen el Impuesto de Sociedades y que devuelvan los 60.000 que "deben a la ciudadanía en concepto de rescate bancario".

También ha recordado los artículos 35, 47 y 50, que hacen referencia a trabajo, vivienda y pensiones, para presentar propuestas como acabar con la "estafa" de los contratos temporales, intervenir el mercado del alquiler en zonas tensionadas o garantizar por ley que las pensiones estén ligadas al IPC.

DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLICO Y SOSTENIBLE

Durante el acto también ha intervenido la candidata de Unidas Podemos al Congreso por Burgos, Lola Martín-Albo Montes, quien ha señalado que la formación incluye en su programa medidas para recuperar la 'España vaciada' y ha apuntado a que esto pasa por recuperar población en las localidades con servicios y suministros básicos.

A juicio de Martín-Albo se debe defender una economía y ganadería sostenible, "sin macroexplotaciones que acaban con el entorno y destruyen puestos de trabajo y la economía familiar de pequeñas explotaciones agropecuarias".

Para la candidata, otra de las bases para la lucha contra la despoblación pasa por defender que exista un ferrocarril "público, sostenible y social" de media distancia y cercanía. Para Martín-Albo, éste debe vertebrar el territorio para que las empresas puedan asentarse y que se generen puestos de trabajo de valor.

Por su parte, el candidato de Unidas Podemos al Congreso por Burgos, Jorge García Velasco, ha apuntado en su intervención que la

única forma de "parar a las tres derechas es centrarse en mejorar la vida de la gente", por lo que se ha mostrado convencido de que debe haber "una diputada de Unidas Podemos por Burgos", y que ese escaño se lo quitarán "a PP, Ciudadanos o Vox".

Iglesias ha estado acompañado también por la candidata de Unidas Podemos al Senado por Burgos, Mirta Stella Cajamarca Páez. Al término del acto ha sonado el 'A Galopar' del cantautor Paco Ibánez.