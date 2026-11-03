Feijóo pide un mandato "claro" para "recuperar el rumbo" y acometer la "reconstrucción nacional que España necesita"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido un mandato "claro" y "fuerte" para recuperar "el respeto" y "el rumbo" en España, y ha advertido que, para él, "gobernar nunca ha sido una broma".

"Pido un mandato claro para hacer posible la reconstrucción nacional que el país necesita. Un mandato fuerte para hacer todo lo que tenemos que hacer y para hacerlo cuanto antes. Un mandato para recuperar el rumbo, afrontar los problemas y poner a España en marcha", ha señalado Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El líder de la oposición ha admitido que quiere un mandato "claro" como el que tuvieron Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy para contar con un grupo parlamentario que le respalde y no estar en la "componenda permanente" sino poder llegar a acuerdos y tomar decisiones desde el primer momento.

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