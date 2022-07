El 45% de entidades locales presentan su contabilidad tarde y el Tribunal de Cuentas pide castigar a las que no lo hacen

Aboga por retener los tributos del Estado a las que no le mandan sus números y por no dar subvenciones a las que no estén al corriente

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 45% de las entidades locales presentan su contabilidad fuera de plazo, según ha constatado el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización del Sector Público Local' correspondiente al ejercicio 2020, en el que insiste en la necesidad de castigar a los organismos que no cumplen los plazos o directamente no presentan sus cuentas.

Esta fiscalización incluye el análisis sobre las cuentas generales rendidas por las entidades locales sobre la información relativa a los contratos y convenios celebrados durante el referido ejercicio y sobre la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención local.

De las 11.580 entidades locales del territorio nacional, excluidas las del País Vasco y Navarra, solo rindieron la cuenta general del ejercicio 2020 en el plazo legalmente previsto el 55% y, a 31 de diciembre de 2021, el 69% del total.

Se observa que las comunidades autónomas en las que las entidades locales presentan mayores niveles de rendición son aquellas en cuya normativa autonómica se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.

Por ello, el órgano que preside Enriqueta Chicano aprovecha para volver a reclamar que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales, y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.

NO HACEN NADA PARA ARREGLARLO

El tribunal concluye que, pese a sus continuas demandas en este sentido, las entidades locales no han adoptado las medidas correspondientes para mejorar los niveles de rendición de cuentas.

Según el informe, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 33% dentro de la fecha límite prevista y otro 31 % fuera de plazo.

También se registraron bajos niveles de cumplimiento de la obligación de remisión de las relaciones anuales de convenios en 2020, que fue del 20% de las entidades locales, dentro de plazo, y de otro 18% fuera de él.

Ligeramente superior fue el nivel de cumplimiento de la obligación de remisión, por parte de los órganos de la Intervención local, de la información relativa al control interno del ejercicio 2020, que ascendió al 40%, a 30 de abril de 2021.

El informe señala que el gasto ejecutado en 2020 por el conjunto de las entidades locales que han remitido sus cuentas ascendió a 47.314 millones de euros y los ingresos reconocidos ascendieron a 49.855 millones.

MENOS ENDEUDAMIENTO

El resultado presupuestario ajustado global fue positivo en 5.591,18 millones y el remanente de tesorería agregado para gastos generales ascendió a 16.155 millones de euros, lo que pone de manifiesto una situación de solvencia a corto plazo positiva.

Por su parte, el endeudamiento de las entidades locales en el ejercicio 2020 ha ascendido a 16.273 millones de euros, lo que supone una disminución en un 6% respecto al ejercicio anterior y en un 16 % en relación con el ejercicio 2018.

Del análisis de varios de los indicadores contenidos en las memorias de sus cuentas anuales, el tribunal observa, con carácter general, una mejora de la solvencia a corto plazo, lo que pone de manifiesto una mayor disponibilidad de recursos de tesorería para atender el pago de las deudas a corto plazo y también una tendencia a la reducción global del endeudamiento para el conjunto de las entidades locales, en especial, a largo plazo.