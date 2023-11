El 86% de las bases de Podemos apoyan que sus cinco diputados voten sí a la investidura de Sánchez

(I-D) La secretaria de Acción de Gobierno de Podemos y ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, el secretario de Horizonte Republicano de Podemos, Rafa Mayoral, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en fun - Ricardo Rubio - Europa Press



Belarra saca pecho de la movilización y vuelve a pedir que Montero repita como ministra: La consulta se lo "pone difícil" al PSOE

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El 86,1% de los más de 55.000 inscritos que han participado en la consulta interna de Podemos han votado a favor de que los cinco diputados de la formación, dentro del grupo Sumar, apoyen la investidura del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez.

Concretamente, un total de 47.675 afiliados y simpatizantes han respaldado votar sí a la candidatura de Sánchez frente a los 7.586 inscritos, es decir, un 13,7% de la cifra total de participación (55.372 personas) del proceso abierto el sábado y que concluyó ayer por la noche.

La pregunta que Podemos dirigió a sus bases se ceñía exclusivamente sobre el respaldo a la investidura y, de esta forma, la militancia refrenda el criterio de la secretaria general, Ione Belarra, que pidió por responsabilidad apoyarla.

Eso sí, la también titular de Derechos Sociales en funciones dejó también patente sus críticas al PSOE, que a su juicio había "despreciado" al partido al no haber suscrito bilateralmente un acuerdo de coalición o de gobierno.

De esta forma, el malestar interno dentro del partido hacía Sumar y el PSOE no ha repercutido a la hora de decidir el voto afirmativo a Sánchez, pese a que el partido se ha desmarcado del acuerdo de coalición entre socialistas y Sumar y pese a que las perspectivas es que sus principales referentes se queden fuera del Ejecutivo como deslizaban ayer fuentes de la coalición.

La confirmación del sí de Podemos llega a hora y media de que se celebre en el Congreso la sesión plenaria sobre la investidura, con la intervención inicial de Sánchez y después de que otras organizaciones de Sumar como IU, Compromís o En Comú Podem también avalaran la reelección de Sánchez.

Así, la investidura del candidato socialista tiene atados un total de 179 votos favorables y la unidad de criterio dentro de Sumar para el pleno de hoy y mañana.

BELARRA RECLAMA AL PSOE QUE PODEMOS ESTÉ EN EL GOBIERNO

La propia Belarra ha indicado, en declaraciones a Canal Red, que la militancia de Podemos ha dado de nuevo una "lección de responsabilidad", que otros "actores" políticos no está teniendo, para que se cumpla el mandato de las urnas en las últimas elecciones, además de mandar un mensaje "fuerte" sobre la "potencia" que tiene su formación en materia de movilización.

"Creo que esta consulta se lo pone muy difícil al PSOE porque es una evidencia que Podemos es una fuerza política con mucho raigambre", ha defendido para señalar que la gran pregunta ahora es si Podemos va a estar o no en el Ejecutivo, dado que no se entendería que una fuerza clave en las transformaciones no estuviera dentro cuando es esencial para tener un gobierno "valiente" y una legislatura estable.

De nuevo, ha reafirmado que su apuesta es que la titular de Igualdad, Irene Montero, continúe como ministra y rechaza que se conforme una coalición donde solo "mande" el PSOE. "Evidentemente el PSOE siempre ha querido que Podemos no gobierne porque somos su espejo y lo que recuerda permanentemente que sí hay alternativa, que sí se pueden hacer las cosas de manera mucho más ambiciosa", ha zanjado.

MAYOR PARTICIPACIÓN

La participación en esta consulta ha sido superior a la desplegada recientemente para aprobar su nuevo documento político, donde votaron casi 31.000 militantes y simpatizantes del partido, y mayor incluso que la última Asamblea Ciudadana del partido cuando se llegó a 53.500 inscritos.

No obstante, Podemos ha reivindicado en su último documento de hoja de ruta su autonomía política frente a Sumar, rechaza disolverse en el proyecto que lidera Díaz y advierte de que los votos de sus cinco diputados durante la legislatura "no se regalan" y deberán negociarse.

Los choques con Sumar han sido constantes en los últimos meses al criticar el peso que se le dio a su partido en la candidatura al 23J, denunció el veto de Montero en la candidatura y también el intento de silenciarles en el grupo parlamentario, al dejarles fuera de la terna de portavocías adjuntas.