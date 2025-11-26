Aagesen desvela que el PP valenciano le ha pedido por carta alejarse del "dogmatismo climático" de Bruselas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha desvelado este miércoles que el PP valenciano, en medio de sus negociaciones con Vox para relevar a Carlos Mazón en la Generalitat, le ha pedido por carta que el Gobierno se aleje del "dogmatismo climático" europeo.

En los pasillos del Congreso, Aagesen ha respondido así al ser preguntada sobre qué le había pedido el PP valenciano en la carta que le ha remitido. "Pues básicamente que la política energética se aleje del dogmatismo climático" de Bruselas, ha dicho.

Precisamente el desmantelamiento de las políticas contra el cambio climático y del Pacto Verde Europeo es uno de los puntos que Vox ha puesto encima de la mesa para apoyar en la Comunidad Valenciana la investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP para suceder a Mazón al frente de la Generalitat.