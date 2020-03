Ábalos achaca el retraso en la publicación del BOE al "trabajo técnico" del decreto: "No hubo debate ni controversia"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha negado este lunes que la demora en la publicación del Boletín Oficial del Estado de este domingo se debiera a la "controversia" o a un fuerte "debate político" en el seno del Ejecutivo.

"Fue mucho trabajo tratar de un día para otro de establecer una medida en que se cesa toda la actividad, las derivadas que tienen y las consecuencias exigen un trabajo técnico", ha argumentado Ábalos en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre la publicación cerca de la medianoche del Real Decreto-Ley.

En este sentido, el titular de Transportes ha explicado que no hubo ningún tipo de "preparación previa" por parte de los técnicos "como ocurre en otros proyectos". Fue la búsqueda del "rigor" y la concreción sobre lo que se entiende como actividad imprescindible lo que llevó al retraso en la publicación, según Ábalos.

El ministro se ha referido así al permiso retribuido recuperable y obligatorio que el Gobierno aprobó este domingo para confinar en sus casas entre el 30 de marzo y el 9 de abril a los trabajadores de actividades no esenciales, y que no afectará a sanitarios, supermercados, abogados y trabajadores de los sectores financiero entre otros.

Así, el ministro ha reconocido además un cambio de criterio dentro del propio Ejecutivo, que a principios de semana no consideraba necesaria la paralización de estas actividades. "No podemos estancar una posición política ignorando el ritmo de la epidemia", ha aseverado.

En esta línea, Ábalos ha señalado que el Gobierno ha tratado de "equilibrar el combate contra la propagación y mantener las bases del sistema económico". "Es un equilibrio variable. Los datos de evolución de la epidemia hacen que tengamos que ir tomando decisiones graduales", ha justificado.

Preguntado sobre las críticas de la oposición a la tardanza del Gobierno en aplicar esta medida, el ministro ha alegado que el Ejecutivo va "al paso de lo que es la crisis" y "respondiendo en función de los requerimientos" de la misma. "Efectivamente no vamos de un modo exagerado por delante", ha reconocido.

Con todo, Ábalos ha insistido en que desde Moncloa responden "frente a datos sanitarios" y ha instado a los partidos a hacer "pedagogía más allá de la crítica". "Hemos ido adaptando y yendo de camino a como vamos conociendo la epidemia", ha incidido.

Por último, el ministro también ha hablado sobre las exigencias de las comunidades autónomas con respecto al cese de actividades específicas de cada territorio. "He escuchado a un presidente decir que como ya estaba tomada la decisión no hace falta... pues yo creo que no, creo hay que compartirla, hay que trasladarla", ha asegurado.

En este contexto, Ábalos ha recordado que ya se habló de esta medida en la anterior conferencia de Pedro Sánchez con los dirigentes autonómicos. "Hay muchas actividades que necesitan continuidad y por eficiencia energética se permite", ha zanjado.