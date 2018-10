Ábalos afirma que la dirección del PSOE y el Gobierno apoyan a Montón porque creen en sus explicaciones

Actualizado 11/09/2018 15:33:40 CET

Primera voz en el Ejecutivo que avala las aclaraciones ofrecidas por la ministra de Sanidad

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de la URJC constata que ha habido cambios en el expediente de Montón y tomará las "medidas oportunas"

Montón niega tener conocimiento de cambios en sus notas de máster y rechaza dimitir: "Sería injusto"

Tanto el Gobierno como la dirección del PSOE "mantienen su apoyo" a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, "porque cree en las explicaciones que está dando" sobre las supuestas irregularidades en la obtención de su máster en igualdad de género.

Así lo ha afirmado el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en declaraciones a los medios de comunicación en el patio del Congreso. No obstante, Ábalos ha evitado descartar que la ministra finalmente pueda dimitir.

"Tenemos plena confianza en la trayectoria de la ministra y en que su actuación con relación al curso de este máster fue siempre con la vocación de enriquecer su conocimiento, que lo que le motivó fue precisamente lo que le podía servir de utilidad para el desarrollo de su actividad y lo hizo con la mejor intención, siguiendo las directrices que le establecieron desde la propia dirección del curso", ha subrayado.

Ábalos ha remarcado que Montón "no es responsable" de las condiciones que fijara la dirección del centro para el seguimiento del curso, que Montón realizó y que pudo "culminar" con el trabajo que ha mostrado a los medios de comunicación.

La obligación que tiene ahora la ministra, ha admitido Ábalos, es "despejar cualquier duda" sobre la obtención de su título de máster. "Y así lo está haciendo. Tiene todo el respaldo de la dirección del partido", ha indicado después de advertir de que hablaba en su calidad de secretario de Organización del PSOE.

Posteriormente ha hecho extensivo al Gobierno el respaldo a Montón, tras ser preguntado expresamente si descartaba la dimisión de la ministra, valenciana como él. "La dirección del PSOE como el propio Gobierno están manteniendo su apoyo (a Montón) porque cree en las explicaciones que está dando", se ha reafirmado.

NO ES EL MISMO CASO QUE CIFUENTES Y CASADO

Ábalos también ha querido marcar diferencias entre la polémica que envuelve a Montón con los másteres que cursaron en el mismo Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, ya clausurado, la dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente del PP, Pablo Casado.

Lo único que tienen en común es el máster, argumenta Ábalos. En el caso de Montón, asevera, "no ha habido ninguna prevalencia de la condición, ni petición de trato de favor, ni de ajustar una enseñanza al interés que pudiera tener personalmente".

Ábalos es la primera voz del Gobierno que respalda de manera tan clara a la ministra Montón, y que avala las aclaraciones ofrecidas hasta la fecha por la afectada. Minutos antes que Ábalos, la 'número dos' del PSOE también salía públicamente a defender y dar la cara por la ministra.

EL RESTO DE MINISTROS SE PONE DE PERFIL

En cambio, a lo largo de la mañana los ministros que habían sido interpelados por la prensa sobre el máster de Montón si coincidían en una cosa era en evitar valorar si las explicaciones de su compañera estaban siendo o no convincentes y suficientes.

La anécdota la ha protagonizado la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien, en un aparente lapsus, se refirió en pasado a su compañera en el Consejo de Ministros.

"Creo que ha sido muy rápida en salir a dar explicaciones. Yo no las he escuchado y por tanto no puedo comentar. Sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido... está siendo absolutamente extraordinaria y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella ha liderado y en las que está invirtiendo toda su energía", ha comentado Calviño en un desayuno informativo.

En el mismo foro, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado a señalar, a preguntas de la prensa, que Montón ha respondido de nuevo este martes en una entrevista de radio a todas las cuestiones que se le han planteado sobre esta cuestión.

Desde Estrasburgo, el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, evitaba opinar sobre si la ministra debería dimitir con la excusa de que no había tenido tiempo de informarse sobre la polémica que rodea el máster.

"No voy a contestar a esta pregunta, entre otras cosas porque sería incapaz de hacerlo, porque llevo 24 horas encerrado aquí (en Estrasburgo), tengo muy poca información y no podría decir nada más que lo que he leído en los periódicos y eso no aumentaría su información", ha zanjado, añadiendo que no había tenido ocasión de escuchar las explicaciones que ofreció Montón el lunes en rueda de prensa y este martes en una entrevista radiofónica.

Mayor empatía con Montón demostraba la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien ha trasladado su "absoluta solidaridad" a su compañera en el Consejo de Ministros. "La ministra ha realizado declaraciones y tiene absolutamente toda mi solidaridad", ha dicho Delgado a los medios de comunicación a la salida de la Comisión de Justicia del Congreso.

No obstante, y tal y como habían hecho otros de sus compañeros, Delgado ha señalado que no había podido escuchar las explicaciones de Montón.