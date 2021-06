Ábalos cree que la "autocrítica" de Junqueras demuestra que apuestan por "la legalidad", y justifica los indultos

Mantiene el rechazo del Gobierno a un referéndum pactado y llama a dialogar para buscar una "solución dentro de la legalidad"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cree que la "autocrítica" y la "revisión" que ha hecho por carta el líder de ERC, Oriol Junqueras, demuestra que han asumido que "el marco político del diálogo tiene que estar dentro de la legalidad". Además, ha defendido que ese giro de los republicanos es fruto de la apuesta del Gobierno central por la política de diálogo, en la que se enmarcan los posibles indultos a los condenados por el procés.

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que desde el Gobierno ya pidieron a los independentistas que "hubiera voces en Cataluña" de las que defendieron en su día la unilateralidad que ahora "se dirigieran a sus votantes con sinceridad" y "pragmatismo". Asimismo, ha justificado de forma clara esa medida de gracia que todavía no se ha adoptado.

A este respecto, el también secretario de Organización del PSOE se ha referido a los indultos como una medidas para "aliviar situaciones personales, perfectamente legales", que garantizan una "total comprensión y reconocimiento a las instancias judiciales", y que "están pensadas para restaurar ese ambiente de convivencia, que posibilita el marco de diálogo".

Ábalos no ha dado fechas, y se ha limitado a afirmar que "evidentemente" en el Gobierno están hablando de esas medidas". "Es evidente que son medidas que se insertan en esa política de diálogo y reencuentro", ha apostillado.

CREE QUE LA SOCIEDAD ENTENDERÁ LOS INDULTOS Y PIDE HACER "PEDAGOGÍA"

Preguntado en concreto sobre el rechazo mayoritario que generan los posibles indultos entre el conjunto de los españoles, según las encuestas, y sobre las críticas internas en el PSOE, Ábalos ha defendido la necesidad de hacer "pedagogía".

"Tenemos que hacer pedagogía respecto de por qué planteamos estas medidas, y para qué", ha señalado, antes de explicar que, por ejemplo, es importante hacer ver de qué situación se parte: "de sentencias y condenas que se cumplen, que han ido evolucionando". "No es que estemos al principio del proceso, sino que ya es una situación madura que hace posible estas medidas", ha ahondado.

Además, se ha mostrado convencido de que los resultados de esta apuesta será beneficiosos y eso "se va a ver después". "El objetivo no es indultar sino conseguir quitar todos los elementos traumáticos que enrarecen la normalidad e imposibilitan el reencuentro", ha asegurado.

"La sociedad lo va a entender, porque va a encontrar muchos beneficios y ninguno en una posición de escarmiento que pasa factura. Eso no nos ayuda en nada, y lo otro nos favorece", ha recalcado.

"EL MAYOR RIESGO ES NO HACER NADA"

En este sentido, ha afirmado que aunque siempre hay riesgos, en este caso son "necesarios". "Toda medida contrae riesgos, pero son los riesgos necesarios que derivan de la responsabilidad, del compromiso, de la convivencia. Todo eso exige algún tipo de riesgo pero el mayor riesgo es no hacer nada, no ofrecer alternativas o soluciones", ha afirmado.

En este sentido, Ábalos ha insistido en que "no hay otra alternativa" al diálogo y, por ello, ha valorado al apuesta de ERC por esa vía, renegando de la unilateralidad, y apostando, ahora sí, por los indultos --aunque sigan pidiendo al mismo tiempo la amnistía--.

"Creo que viene a ser una reacción a la política de diálogo que defiende el Gobierno. Decíamos que nuestra convicción se fundamenta en la necesidad de dotarnos de la audacia política necesaria, el coraje y el valor para tomar una decisión de este tipo y pedíamos que en Cataluña hubiera voces [...] con ese valor necesario para plantear la realidad", ha explicado.

Esa realidad consiste, a su juicio, en que "los conflictos políticos se tienen que sustanciar por vías políticas", y que se debe evitar al mismo tiempo "trasvasar cualquier límite legal". "En esta autocrítica que hace Junqueras, en esta revisión sobre lo actuado, queda claro que ese marco político de diálogo tiene que estar dentro de la legalidad, de las líneas que no podemos trasvasar", ha enfatizado.

En cuanto a la apuesta por la llamda 'vía Escocesa' que mantiene Junqueras, al pedir un referéndum de autodeterminación pactado, Ábalos ha reiterado que el Gobierno va a seguir rechazando esta propuesta porque va a defender la "integridad territorial", pero está a favor de sentarse a dialogar para resolver los problemas de Cataluña y buscar "una solución dentro de la legalidad".

"A nadie se le exige que renuncie a su pensamiento o proyecto, sino que lo defienda en el marco de la legalidad y pueda ser sustanciado en el marco del diálogo político", ha defendido, antes de señalar que cada uno puede plantear lo que considere en ese marco, pero el objetivo del Gobierno es buscar una solución legal.

CELEBRA QUE JUNQUERAS "EMPATICE" CON EL CONJUNTO DE CATALANES

Preguntado sobre si se fía de Junqueras y ERC, Ábalos ha señalado que hay que tener "la confianza justa y necesaria", en la medida en que para emprender esa vía del diálogo es necesario confiar. "No nos queda otra alternativa más que pensar en la confianza. Si no, no hay forma de sentarse. Luego ya el tiempo nos dirá", ha argumentado, tras incidir en que no hay otra alternativa.

Ábalos también ha destacado el hecho de que Junqueras haya apelado en su carta "al conjunto de los catalanes", también a los que no comparten la independencia "y no se les respetó". "Me parece un paso importante porque significa que empatiza y está pensando en el conjunto, que es lo que tenemos que hacer todos los responsables políticos", ha valorado.