Ábalos desdeña las declaraciones de Aldama y da por demostrada la compra de un local en Valencia

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro socialista y ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso, José Luis Ábalos, ha sorteado este miércoles las declaraciones efectuadas recientemente en televisión por el presunto conseguidor de la la trama Koldo, Víctor de Aldama, y ha dado por demostrada la compra de un local en Valencia.

Nada más salir de votar en el Pleno del Congreso, Ábalos ha sido abordado por una nube de periodistas, quienes le han preguntado por las declaraciones de De Aldama, que este martes aseguró en Telemadrid que dio 20.000 euros en dinero negro al ministro para comprar un local de unos 174 metros cuadrados situado debajo de su vivienda en Valencia. Aldama ha elevado un nuevo escrito al Tribunal Supremo con dicha información.

El exministro ha recalcado que "para nada" vio esa entrevista televisiva, aunque le han llegado "cosas, como siempre". En todo caso, ha aconsejado remontarse a 2024, cuando, ha dicho, se "filtró" a la compra de ese local. En concreto, 'El Español' publicó que Ábalos compró un local en 2020 por un importe de 110.000 euros, dejando como 20.000 euros como señal de compraventa, dinero que, según el citado diario, le dio Aldama tan sólo tres días después de facilitar el "pelotazo" de las mascarillas "Igual nos hemos perdido algún capítulo", ha comentado el diputado.

Con esa información, Ábalos da por "demostrado" la compra del mencionado local, sin dar más detalles al respecto. "El problema es que llegan (le dice a los periodistas) un año más tarde porque, además, esto no es ninguna exclusiva".