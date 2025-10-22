El PSOE exige retirar del Diario de Sesiones las menciones del PP a pagos a prostitutas y "socialistas puteros"

La diputada del PSOE Montse Mínguez (i) y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (c), a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Los 'populares' responden que los ministros también les insultan y que las acusaciones se pueden escuchar en los audios del 'caso Koldo'

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido retirar del Diario de Sesiones del Congreso unas palabras del dirigente del PP Jaime de los Santos en las que hablaba de "pagos a mujeres prostituidas" y a "socialistas puteros". La reclamación ha sido aceptada por la Mesa, aunque el PP también se ha quejado de recibir insultos de los ministros y ha recordado que esas expresiones salen de las grabaciones del 'caso Koldo'.

Tras la sesión de control al Gobierno, Mínguez ha tomado la palabra para recordar que el PSOE ya ha registrado dos escritos de queja por el uso del "insulto, las calumnias y las interrupciones", así como las acusaciones "falsas" que, a su juicio, el PP vierte en los plenos.

Y este miércoles, en concreto, ha acusado a De los Santos de "denigrar" el decoro del Congreso y del Grupo Socialista al señalar que "el PSOE ha pagado a mujeres prostituidas" y que "los hombres socialistas son puteros".

"INSULTAR" EN EL PP TIENE "PREMIO"

La portavoz socialista sostiene que en el PP de Alberto Núñez Feijóo "mentir no es ilegal" y que "insultar tiene premio", pero ha recalcado que las palabras de De los Santos fuera del hemiciclo supondrían un "delito".

Por ello ha pedido a la Presidencia del Congreso que llamase al orden al diputado en cuestión y que se retirasen sus "calumnias" del Diario de Sesiones. "El PSOE no es la Gürtel; la Gürtel es el PP", ha aseverado. "Serán retiradas del Diario de Sesiones", ha prometido el vicepresidente socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento moderaba la sesión plenaria.

A renglón seguido ha sido la secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos, quien ha replicado que los dos escritos de queja presentados por el PSOE no habían sido considerados y que en el hemiciclo también los ministros vierten descalificaciones.

Y respecto a la referencia a las palabras que han sentado mal al PSOE, la diputada 'popular' ha animado a los socialistas a escuchar los audios de sus ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán y del exasesor ministerial Koldo García.