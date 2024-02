Ábalos dice que Sánchez no era partidario de su dimisión al principio y que ha acabado cediendo al sensacionalismo

Acusa al PSOE de saltarse los estatutos porque no hay ningún procedimiento penal contra él y presentará alegaciones

MADRID/BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambiase de opinión respecto a su dimisión, y le ha acusado de ceder a la "presión mediática" y al "sensacionalismo" que ha envuelto al presunto caso de corrupción del que fuera su asesor, Koldo García, por mordidas en la venta de mascarillas durante la pandemia.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Abalos ha revelado que cuando se conocieron las primeras detenciones por el 'caso Koldo' Sánchez no vio motivos para pedir su dimisión, pero después "pasó algo" que cambió la opinión del secretario general del PSOE, haciendo referencia a "la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo".

"Pasa algo que cambia (la opinión de Sánchez). La presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo y claro, es verdad que no deja de ser un mal síntoma para el Gobierno que fuera su primera irregularidad así que se le pudiera achacar a este gobierno que se presumía absolutamente limpio", ha explicado el exdirigente socialista, ahora diputado en el Grupo Mixto del Congreso.

Por otra parte, Ábalos ha confirmado que no está de acuerdo con su expulsión cautelar del PSOE y que recurrirá la decisión adoptada por la dirección del partido el martes, ya que no se le puede suspender de la militancia según recogen los estatutos. Además, ha ironizado con que el ultimátum de la dirección lo escuchó en la tele, pero no recibió ningún escrito.

"Las normas del partido establecen con claridad que solamente se puede exigir la dimisión de un cargo público en procedimiento penal, que este no sería el caso (...) Y cuando está llamado a juicio oral, no ya ha imputado ni investigado ni siquiera. En mi caso ya no estoy ni acusado, es que no estoy en ninguna fase", ha proseguido el ex secretario de organización del PSOE.

Ábalos ha rechazado que se le pueda suspender del PSOE porque no ha hecho caso a una "resolución de la dirección política" que "en ningún caso" se le ha notificado por escrito, sino al "universo en público". "Mi capacidad auditiva llega ahí. Pero procedimentalmente eso exige una notificación, como en todo", ha añadido, asegurando que su partido ha sucumbido al "populismo justiciero" por tal de aparentar que no es como el Partido Popular.

NO HA HABLADO CON KOLDO GARCÍA

Después de admitir que evidentemente tiene "responsabilidades políticas" por elegir a Koldo García como su asesor, el diputado del PSOE ha dicho que está "tranquilo" y que no teme que pueda contar algo que lo involucre en la causa judicial.

"No, estoy tranquilo. Yo me porto bien con la gente. Pero eso da igual. No lo sé, yo quiero pensar que no", ha expresado al ser preguntado si está preocupado porque Koldo diga algo que le perjudique.

Asimismo, ha asegurado que no ha hablado con su exasesor desde su detención porque no tiene "fuerzas" y porque no lo ve "conveniente". "Ni me lo planteo, es que me quedé muerto, ya ve lo que ha supuesto para mí esto", ha añadido, rechazando llamar a Koldo García para quedarse "a gusto" por estar supuestamente involucrado en una trama de corrupción.

Ábalos se ha limitado a desearle a su exasesor que "se pueda defender de todo esto" y que él no puede hacer "nada" porque el caso está "en manos del juez". "Quien tiene que hacer algo es la justicia, no yo poniendo el grito en el cielo. Es evidente", ha zanjado.

APUNTA A SANTOS CERDÁN

El exdirigente socialista también ha intervenido en dos entrevistas en Rac1 y Catalunya Ràdio, recogidas por Europa Press, en las que ha vuelto a decir que con él no acaba la "cacería" y que el PSOE ha entrado en una estrategia "errada" que lleva a "una dinámica infernal".

"Este debate que tenemos de lucha contra la corrupción y, sobre todo, la moralización del país no se resuelve en este caso lanzándome a mí de este modo, porque efectivamente no va a parar la cacería, no va a parar", ha argumentado, deslizando que "los compañeros de Navarra", entre ellos el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fueron los que recomendaron a Koldo García.

Así, ha indicado que "Santos (Cerdán) está igual" que él, y que ambos se encuentran "en la misma situación". Al preguntársele para que especifique sobre este asunto en Onda Cero, ha añadido que el actual secretario de Organización del PSOE, al igual que él, está "decepcionado, sorprendido y molesto".

EL ULTIMÁTUM "NO ES LA FORMA"

Ábalos también ha insistido sobre el ultimátum del PSOE que considera que "no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha" ya que los tribunales no le ha acusado de nada y no forma parte de ninguna investigación, en sus palabras.

Además, ha sostenido que votará a favor de la Ley de Amnistía cuando se someta a votación en el Congreso de los Diputados y que no quiere ser "un problema de mayoría" en la Cámara Baja para el Gobierno. "Yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista", ha añadido, asegurando que él mismo se impondrá la "disciplina de voto" del PSOE pese a formar parte del Grupo Mixto.