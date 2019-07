Evita confirmar que Iglesias pidió a Sánchez la vicepresidencia, dos ministerios y comunicación

Publicado 18/07/2019 13:04:44 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha evitado este jueves confirmar si el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pidió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una vicepresidencia social, dos ministerios y las competencias de comunicación en las negociaciones para la investidura.

En rueda de prensa en la sede de los socialistas en la calle Ferraz tras la reunión de su Ejecutiva, Ábalos se ha remitido al secreto del contenido de estas reuniones para no aclarar las explicaciones que ha dado en su interior Sánchez sobre las conversaciones con Podemos.

Fuentes del partido informaron esta misma mañana que el presidente del Gobierno en funciones había comunicado a su Ejecutiva que Pablo Iglesias le pidió una vicepresidencia social para apoyar su investidura. Otras fuentes han asegurado que el líder de Podemos también reivindicó para su formación dos ministerios, Hacienda y Trabajo, y las responsabilidades de comunicación del futuro Ejecutivo.

"Soy el secretario de Organización y por tanto estoy obligado a ser muy reservado de lo que se trata en las reuniones del partido", se ha limitado a responder Ábalos recordando que el propio Sánchez tendrá oportunidad de aclarar la situación en las entrevistas que conceda a los medios de comunicación.

En una entrevista en la Cadena Ser el pasado lunes, Sánchez dijo que Iglesias no le había trasladado esa petición de ocupar una vicepresidencia, desmintiendo a su vez la versión que había trasladado el PSOE de la conversación que tuvieron el presidente y el líder de Podemos el pasado 9 de julio.

En ese momento, el PSOE justificó la falta de avances precisamente en esa supuesta petición. En la entrevista de la Cadena Ser, ante la pregunta de si realmente Iglesias había pedido una vicepresidencia, Sánchez respondió: "No, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera".