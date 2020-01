Ábalos ironiza sobre la importancia de las reuniones con ministros de Maduro y la oposición pide que acuda al Congreso

Actualizado 23/01/2020 23:23:55 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha restado importancia este jueves al hecho de que se haya podido reunir con sendos ministros de Venezuela mientras que desde PP, Ciudadanos y Vox se ha exigido que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar estos encuentros.

Ábalos se reunió el pasado lunes en su despacho con el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, y, según ha publicado Vozpópuli, horas antes, en plena madrugada, había mantenido un encuentro secreto con la vicepresidenta de aquel país, Delcy Rodríguez.

Esa cita, que se prolongó por espacio de hora y media, tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas dentro del avión en el que Rodríguez viajó en vuelo privado a Madrid, según Vozpópuli. La vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada al espacio Schengen por las sanciones que la UE impuso al régimen de Nicolás Maduro.

Por su parte, fuentes próximas a Ábalos citadas por 'El País' han explicado que el titular de Transportes acudió al aeropuerto la noche del domingo al lunes a título privado a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, con quien mantiene una relación de amistad desde hace años y que viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta.

Asimismo, las citadas fuentes han explicado que el titular de Transportes no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.

"TEMAS FUNDAMENTALES", IRONIZA ÁBALOS

El propio secretario de Organización del PSOE no ha confirmado ni negado que se hayan producido estos encuentros, aunque ha ironizado con la falta de relevancia de este tema. "No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no", ha lamentado.

En cualquier caso, ha restado importancia a este tema a pesar de que PP y Ciudadanos ya han adelantado que pedirán su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que explique estos encuentros. "Todo importantísimo, temas fudamentales", ha zanjado Ábalos en tono irónico durante un discurso pronunciado en la inauguración de la sede del PSOE Córdoba Norte.

De confirmarse este encuentro con la vicepresidenta de Maduro, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha advertido que su formación denunciará a Ábalos por vulneración de las normas de la Unión Europea.

En un apunte en su cuenta personal de Twitter, el líder del PP ha exigido al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que explique si este encuentro tuvo lugar. Ha recordado que Rodríguez tiene "prohibido pisar suelo europeo por su participación en la represión y corrupción de la dictadura venezolana", por lo que si efectivamente tuvo lugar ese encuentro el PP denunciará "esta vulneración de las normas de la UE".

Además, los principales partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han reclamado la comparecencia inmediata del titular de Transportes en el Congreso de los Diputados para aclarar lo sucedido y Santiago Abascal ha reclamado la dimisión de Ábalos.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso José Ignacio Echániz, que también ha pedido explicaciones a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, entiende que estos encuentros, de confirmarse, serían un "escándalo", sobre todo porque la vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada en la Unión Europea.

En declaraciones en el Congreso, Echániz ha contrastado el hecho de que Sánchez no vaya a reunirse con el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y en cambio uno de sus ministros sí haya mantenido encuentros "sin publicidad" con miembros del "Gobierno ilegítimo" de Nicolás Maduro.

"De confirmarse estas noticias estaríamos ante una situación extremadamente grave que violaría flagrantemente las normas de la Unión Europea", ha subrayado Echániz, incidiendo en que el PP llegará "hasta al final" de esta cuestión para saber, en otras cuestiones, quien autorizó el aterrizaje en Barajas del avión que transportaba a la vicepresidenta venezolana.

Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y diputado por Madrid, Edmundo Bal, ha pedido al ministro de Transportes explicaciones por estos encuentros. "¿Se reunió Ábalos con la vicepresidenta del régimen totalitario de Maduro? ¿Con alguien que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por ser alto cargo de esa tiranía?", se ha preguntado Bal, que ha indicado que tendrá que explicarlo en el Congreso.

Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la dimisión del titular de Transporte. "Un ministro de España reunido a escondidas como un vulgar delincuente con la enviada del tirano Maduro. No pueden degradar más las instituciones democráticas españolas. Ábalos debe dimitir", ha señalado en un mensaje en Twitter.

Por su parte, el diputado Vox Víctor González ya registró este miércoles un escrito preguntando si algún miembro del Gobierno se había reunido con un representante del Gobierno de Venezuela en Barajas y, en concreto, si Ábalos se reunió con alguien "el día 19 de enero a las 23.30 horas" en el aeropuerto madrileño "a bordo de un avión", y qué asuntos se trataron.

