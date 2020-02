Ábalos muestra su confianza en que la mesa de diálogo con Cataluña arroje avances

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles tras asistir al arranque de la primera reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña que confía en que se produzcan avances en esta primera cita.

Así se ha pronunciado Ábalos a su llegada al Congreso, donde estaba citado para explicar los planes de su departamento ante la Comisión de Transportes.

"Yo creo que sí", ha contestado el ministro cuando se le ha preguntado si confía en que se produzcan "avances" en la cita de Moncloa que ha reunido a las dos delegaciones presididas, respectivamente, por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra.

Ya dentro de la comisión, cuyo inicio se tuvo que retrasar media hora para que Ábalos pudiera estar en Moncloa, el ministro ha agradecido la comprensión de los grupos parlamentarios por esta circunstancia.

Además, ha añadido que no podía ofrecer muchos datos sobre la reunión porque sólo había sido testigo de su inicio. "Tampoco ha tenido más desarrollo, la reunión empezó y me tuve que ir, no les puedo contar nada", ha confesado a los diputados.