Ábalos pide que al 'pin parental' se le llame "veto parental" porque "no respeta" los derechos de la infancia

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido que al 'pin parental' se le llame "veto parental" porque "no respeta la convivencia de los derechos de la infancia" y le ha advertido a la derecha que es "la libertad de los hijos la que hay que asegurar" y "no la de los padres".

"Es un veto de algunos padres respecto a la educación pública y no hay respeto a los derechos que nos hacen a todos iguales. No respeta el mandato constitucional ni la convivencia de los derechos de la infancia, no respeta el currículum de las escuelas y atenta contra un derecho sustancial, que es el de la igualdad porque la educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales y nos forma como iguales", ha explicado Ábalos en la clausura el Comité Regional de los socialistas murcianos.

Además, ha señalado que "lo peor" de este conflicto es "llevarlo a las escuelas" para "despreciar" el sistema de enseñanza y a los docentes. Según ha recalcado, el 'pin parental' "desprestigia y desacredita" a los profesores "restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad" ante los menores. "Yo soy padre y nunca se me ocurrió desacreditar a los docente ni decirles qué deben hacer ni cómo deben hacerlo", ha añadido.

ACUSA A LA DERECHA DE QUERER "CONTROLAR" LA EDUCACIÓN

Según ha advertido el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la derecha quiere imponer el 'pin parental' porque "siempre" ha tratado de "controlar" la educación en España porque saben que a partir de ella "se establece el control ideológico de la sociedad".

Por eso, se ha dirigido al PP, Vox y Ciudadanos y les ha asegurado que los padres tienen una "gran responsabilidad como progenitores", pero eso "no les da derecho a decidir qué van a hacer" con las vidas de sus hijos y "lo que tienen que pensar". "La escuela enseña a ser libres y no es la libertad de los padres, es la libertad de los hijos la que hay que asegurar", ha puntualizado.

El socialista también ha resaltado que el 'pin parental' que quiere imponer el Gobierno murciano va "más allá de enfrentar los valores de igualdad" y ha advertido a la derecha que los niños "no son mercancía de nadie ni se inscriben en el Registro Mercantil ni en el de Propiedad", sino que "sólo se inscriben en el Registro Civil".

A renglón seguido, Ábalos ha lamentado que el partido de Pablo Casado se haya convertido en una formación "zombie" que se ha juntado con "la ultraderecha" para defender la desigualdad. Sin embargo, le ha advertido que el PSOE estará "al frente" y luchará "en la batalla contra la desigualdad y para hacer justicia social en este país".

El socialista también ha arremetido contra la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, a la que acusa de convertir su partido en un "aventurismo irresponsable" para España al levantarse en la bancada de la Cámara Baja para "aplaudir con Vox y gritar libertad". "Espero que recapacite ya que no les ha servido el pasado que piensen en el futuro porque de seguir así ya sabemos dónde van a parar, a la nada. Así que rectifiquen porque sino no tienen futuro y si pensaron en el cambio alguna vez y en la democracia y libertad, que rectifiquen", ha insistido Ábalos.