Ábalos, sobre la posibilidad de que la investidura sea en septiembre: "No lo sé"

Actualizado 10/06/2019 12:09:02 CET

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no ha aclarado si el Ejecutivo está barajando la posibilidad de que la investidura pueda irse a septiembre. Al ser preguntado por La Sexta cuando entraba en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha respondido: "no lo se, no lo se".

En cuanto a la posibilidad de que para facilitar la investidura se abstengan PP o Ciudadanos para que gobierne Pedro Sánchez, el ministro ha afirmado que "lo tienen que decidir ellos".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que en su partido están en que "se sea sensible a lo que han expresado los ciudadanos que con claridad han dicho que tiene que gobernar el PSOE".

En este sentido, ha recordado que la diferencia entre el primero y el segundo "es muy amplia" y después de cuatro elecciones "la interpretación que cabe sacar de las cuatro es la apuesta por un gobierno socialista". "Lo que sea respetar esa voluntad popular me parece bastante sensato", ha recalcado.