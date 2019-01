Ábalos señala que el PP tiene que decir qué comparte con Vox y asegura que "tiene ganas de comprarle" propuestas

Publicado 09/01/2019 10:46:56 CET

Asegura que si se repitieran las elecciones la federación socialista andaluza decidiría si repite Susana Díaz como candidata

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles que PP y Ciudadanos tienen "muchas ganas de comprarle" alguna propuesta a Vox pese a la negativa expresada por ambas formaciones a sus iniciativas para apoyar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía. Según el ministro, los 'populares' tiene que definir su posición con respecto al partido de Santiago Abascal y aclarar que principios comparte.

"Tienen muchas ganas de comprarle algo, y Vox se deja querer. Por eso vende ese 'yo soy como soy y quiéreme así'", ha señalado Ábalos sobre la negociación entre PP y Vox para acordar un gobierno en Andalucía entre 'populares' y 'naranjas'.

Recuerda Ábalos que el presidente del PP, Pablo Casado, dijo antes de los comicios andaluces que compartía principios con Vox, por ello, aunque ahora diga que es "inasumible" su propuesta, para el titular de Fomento los 'populares' tienen que decir que comparten con la formación de extrema derecha.

"Las propuestas son coyunturales, pero los principios son los que caracterizan a un partido. El PP tiene que explicar que principios comparte con Vox", ha subrayado.

A su juicio, la formación de Abascal no recoge los valores constitucionales y le evoca a la escuela franquista. "Esa España es una que no elegimos los demás, se nos impuso. Intentan imponer una idea de España y si no lo compartimos no somos españoles de verdad", ha asegurado sobre Vox, del que ha dicho que es una formación "nostálgica" que no se enfrentará nunca al franquismo.

Por todo ello, ha reclamado al PP que no abandone su sentido de Estado para tratar de recuperar su parte "esencialista", que se ha ido a Vox. "Lo ha abandonado y me parece un error. Estaba gobernando hace nada y no debería recurrir a ese esencialismo", ha destacado, si bien ha calificado de "situación dramática" la que vive el PP, pasando de una ser una opción "hegemónica" en la derecha a tener que competir con Ciudadanos y Vox.

"Tiene que encontrar como evitar esa situación, pero dentro del desafío que supone tiene que evitar caer en tal nivel de desesperación que ponga en riesgo las conquistas sociales", ha aconsejado.

PODEMOS HA "MADURADO"

Preguntado si veía a Podemos como una fuerza de extrema izquierda, ha señalado que pese a que en su seno tenga una corriente como anticapitalistas, Podemos ha "madurado" desde su irrupción política. "Sabe perfectamente cuales son los márgenes", ha recalcado.

Aunque considera que depende de cómo sea esa extrema izquierda para forjar pactos, Ábalos ha defendido que la formación 'morada' ha vivido una evolución. "Algunos le reprochan que se ha adocenado demasiado, ¿en que quedamos?", ha señalado, para asegurar que las expresiones más radicales en el Congreso no provienen de la bancada de los de Pablo Iglesias.

"Los exabruptos se producen en el partido que ha gobernado recientemente y con los independentistas", ha subrayado.

SUSANA DÍAZ

Sobre el futuro de la líder socialista en Andalucía, Susana Díaz, tras perder la mayoría de izquierdas en la comunidad, y si se presentará a la investidura, ha asegurado que solo conoce las manifestaciones que ha hecho la propia Díaz.

Así, ha dicho que en caso de que se repitieran las elecciones en Andalucía decidiría la federación socialista en dicha comunidad si repite Díaz como candidata.