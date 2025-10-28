Abascal aboga por poner límites al desfile festivo del Orgullo y rechaza llamar matrimonio a la unión de homosexuales

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, aboga por sacar del centro de Madrid el desfile reivindicativo del Orgullo LGTBIQ+ porque si hay participantes que "se desnudan" y "tienen relaciones sexuales" en las calles, eso puede "molestar" o "vulnerar los derechos" de las familias y los menores. Además, ha rechazado que las "uniones civiles" entre personas del mismo sexo se llamen "matrimonio", como ocurre en la actualidad.

En una entrevista concedida a 'En boca de todos', recogida por Europa Press, Abascal ha reconocido el derecho a manifestación de los españoles, pero se ha mostrado inclinado a trasladar este desfile a la periferia porque pueden verse excesos. "Si me desnudo en mitad de la calle y tengo relaciones sexuales en mitad de la calle, probablemente molesto o vulnero los derechos de otros, y hay menores y familias que no tienen por qué sufrir la ocupación del espacio público", ha justificado.

"Yo creo que si uno va con unos niños de la mano y se encuentra eso, pues tiene que empezar a dar muchas explicaciones y no hay ninguna necesidad de escandalizar a los niños", ha agregado Abascal.

El dirigente de Vox, que ha recalcado que "no todos los gays se sienten identificados con este tipo de celebración ni con una bandera en concreto", ha insistido en que mover el desfile "no es limitar los derechos de las personas homosexuales", que "tienen los mismos derechos que el resto de los españoles" y él quiere "que así sea".

EL SALUDO FASCISTA

Preguntado por si también es "crítico" con el saludo fascista en las manifestaciones a favor del dictador Francisco Franco y si también las llevaría a las periferias, Abascal ha señalado que "son cosas distintas" y que en ese caso "un menor no sabe qué es lo que dicen" esos manifestantes. Asimismo, ha dicho estar en contra de "levantar el brazo", pero también de "levantar el puño".

Abascal también ha sido preguntado por si "prohibiría" el matrimonio homosexual en caso de llegar al poder. Se ha manifestado a favor de "las uniones civiles entre personas del mismo sexo", pero ha recordado que Vox no cree que eso se llame "matrimonio". "Era una obsesión de (el expresidente José Luis Rodríguez) Zapatero y creo que además muchas personas gays están de acuerdo con nosotros", ha rematado.