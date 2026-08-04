Abascal acusa a Sánchez de "delito de traición" en la crisis de Ceuta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una reciente comparecencia en Ceuta - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "delito de traición" en la crisis de Ceuta y sostiene que está "sometido al régimen de Marruecos".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', el presidente de Vox pone en duda la legitimidad del Gobierno de coalición porque, a su juicio, "permite una invasión de 100.000 personas y no hace nada por detenerla".

A su juicio, "el Gobierno alienta la inmigración irregular", lo que supone "un delito permanente contra la seguridad del Estado". "En definitiva, un delito de traición que compromete la paz, la soberanía y la defensa nacional --asegura--. Y todo, sometido al régimen de Marruecos que ha lanzado esta guerra híbrida".