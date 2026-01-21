Abascal avisa a Guardiola de que Vox aún quiere entrar en el Gobierno extremeño, pese al parón de las negociaciones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el desayuno de Foro Empresarial 'Nuevos retos, nueva nomenclaturas', en el Hotel Wellington, a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, de que su formación aún pretende integrarse en un ejecutivo autonómico de coalición, a pesar de la parálisis en las negociaciones.

En un encuentro organizado por Foro Empresarial, Abascal ha hecho hincapié en que Vox no es un partido nacido "para protestar" o ejercer "de muleta" del PP, sino que se presenta a las elecciones para gobernar.

Tampoco quiere "que una serie de señores sienten el culo en sillones y no cambien nada", sino que Vox aspira a llevar a cabo cambios reales. "Nuestra vocación es siempre gobernar para cambiar cosas, no para vegetar y no para que el rumbo no sea cambiado", ha incidido.

Este es uno de los argumentos que Vox esgrime para exigir su entrada en un gobierno de coalición con el PP en Extremadura, que creen justificado porque las elecciones del 21 de diciembre supusieron más del doble de representación para el partido y una condición 'sine qua non' para lograr que sus políticas se cumplan. Sin embargo, las negociaciones permanecen paralizadas.

NEGOCIA FLOJO, EXCEPTO CON VOX

"El PP es un negociador flojo salvo con nosotros", ha dicho Abascal en otro punto del encuentro informativo, requerido sobre la necesidad de que el PP y Vox se unan ante Pedro Sánchez, aunque no ha mencionado específicamente la situación de Extremadura. También les ha afeado que, a su juicio, a los 'populares' se les "hace cuesta arriba" negociar con ellos.

Vox denuncia que el escollo para proseguir las conversaciones en Extremadura se encuentra en qué consejerías y con qué asignación monetaria recaían en sus manos, y también había pedido la vicepresidencia. El PP les cedió el martes la Secretaría Primera de la Mesa del Parlamento extremeño como un gesto para enderezar las conversaciones, pero los de Santiago Abascal lo consideran "migajas" y "una tomadura de pelo".

Guardiola necesita los votos de Vox o su abstención para revalidar la Presidencia extremeña, y desde este martes tiene un mes para atar sus apoyos. Vox tiene la vista puesta en las políticas para impulsar el campo, la ganadería y la industria, frenar la inmigración ilegal y las políticas relacionadas con la educación. Los de Abascal abandonaron el Ejecutivo extremeño en 2023, a raíz de las discrepancias con el PP por la acogida de menores migrantes.