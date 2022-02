Abascal avisa al PP de que avanza hacia una repetición electoral en CyL si pretende someter a Vox a un "chantaje"

Cree que Mañueco se está mostrando "prudente y responsable" y sería posible llegar a un acuerdo con él

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este martes caer en el "chantaje" del Partido Popular para que sus procuradores en Castilla y León apoyen la investidura de Alfonso Fernández Mañueco "gratis" y sin un pacto de Gobierno.

"Van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox", ha avisado Abascal en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, después de que la dirección nacional del PP haya defendido la tesis de gobernar en solitario en Castilla y León y con pactos puntuales tras obtener 31 escaños en las elecciones de este domingo.

Vox ya defendió la misma noche electoral su "deber y derecho" a formar parte del próximo Ejecutivo regional con los 14 procuradores obtenidos en las urnas y Abascal ha insistido este martes en esa idea.

Y aunque el domingo dijo que a su candidato, Juan García-Gallardo, se le estaba poniendo cara de vicepresidente, ahora ha evitado hablar directamente de puestos y solo ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo. "No hemos exigido formalmente nada, ni vicepresidencia ni número de consejerías", ha aclarado.

MAÑUECO, "PRUDENTE Y RESPONSABLE"

Además, ha puesto en duda la postura del PP respecto a la negociación con Vox, ya que ve un discurso "prudente" por parte de los 'populares' castellanoleoneses frente al 'portazo' de su dirección nacional en boca del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Por ello, confía en que Mañueco mantenga la línea "prudente y responsable" que cree que está mostrando en sus declaraciones, con la que ha reconocido que sería "posible" llegar a un acuerdo.

"Pero en Vox lo tenemos muy claro, no somos ni más ni menos que nadie. Los votantes de Vox no valen más que los de Ciudadanos pero tampoco menos. Si creen que van a someter a Vox a un chantaje estarán haciendo lo que filtraron, van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox", ha lamentado.

"CERTERAS" PALABRAS DE AYUSO

En este sentido, ha aplaudido las "certeras" palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, animando al PP a no temer la crítica de la izquierda. "¿Qué teme el PP?", ha preguntado Abascal lamentando que los 'populares' puedan estar condicionados por sus socios europeos. También ha rechazado que las críticas puedan llegar por parte del PSOE, que "pacta con comunistas, terroristas y separatistas".

"Algunos están mirando permanentemente a Bruselas o a sus socios europeos. Vox es un partido soberano y espero que el PP también lo sea, que no esté mirando ni a Bildu ni a Bruselas", ha sostenido preguntando si "los asesinos" van a ser los que "repartan carnets de demócratas".

Para Abascal es "realmente preocupante" que alguien en el PP piense que "puede disponer" de los votos de Vox "gratuitamente", como si fuera igual tener 31 procuradores que 45, por encima de la mayoría absoluta. A su juicio, el mandato de los ciudadanos "ha sido muy claro" y obligan a ambos partidos a "pactar y hablar".

De hecho, ha recordado que tanto él como el candidato García-Gallardo fueron "muy claros" y ya dijeron durante la campaña que, si alguien quería que Vox apoyara gratis al PP, que votara directamente a los 'populares' porque eso no iba a suceder. "Ese compromiso era muy jaleado y ha llegado con total nitidez al electorado. Vox tiene derecho y deber de formar Gobierno", ha reiterado.

LLAMAR A CASADO, ¿PARA QUÉ?

Pese a todo, ha alejado la posibilidad de ser él quien llame al líder de los 'populares', Pablo Casado, con quien no habla desde la moción de censura de octubre de 2020. "Llamar para qué. ¿Está el PP dispuesto a pactar con un adversario como Vox o pensando en la gran coalición o abstención del PSOE, que sea preludio de la gran coalición?", ha preguntado.

Además, ha reconocido que Vox asume "con preocupación" la posibilidad de gobernar con el PP, pero cree que tiene esa obligación política porque aunque haya "discrepancias" entre ambos partidos tienen que "asumir riesgos".

"¿Tenemos ganas de entrar en el Gobierno de Castilla y León con el PP? Las mismas que ellos tienen de gobernar con nosotros. Pero los números son los que son. Nos hubiera gustado tener a nosotros mayoría absoluta", ha aclarado.