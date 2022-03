Abascal, convencido de que las protestas en la calle llevarán a la "expulsión" del Gobierno de Sánchez

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este martes convencido de que el descontento social que se manifiesta a través de protestas en la calle acabarán con la "expulsión" del Gobierno de Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

A su juicio, el malestar es "creciente" y se convertirá en "imposible" para el Ejecutivo durante los próximos meses, según ha explicado en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press. Más aún cuando cree que las medidas anunciadas por el Gobierno no son "drásticas" ni "contundentes".

El líder de Vox defiende una eliminación de los impuestos de la energía, aunque sea coyuntural, y la derogación de leyes que a su juicio impiden que España avance hacia su soberanía energética, con el cierre de centrales nucleares o prohibición del 'fracking'.

Además, ha garantizado su apoyo a la huelga de transportistas. Según ha recordado, Vox no apoya la existencia de piquetes, pero ha sostenido que "la mayoría" no han recurrido a la coacción, sino que han decidido no mover sus camiones "porque no pueden pagarlos".